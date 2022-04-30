Семак: «Выигрывать РПЛ каждый год совсем не просто. «Зенит» не доминирует в лиге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на четвертое чемпионство подряд. Он не видит игрового доминирования команды в РПЛ.

«Все немного привыкли, но поверьте, что выигрывать каждый год совсем не просто. Давайте просто порадуемся за город и за клуб!

«Зенит» не доминирует в лиге. С точки зрения результатов – возможно, но с точки зрения качества игры – нет. Наши результаты – это сплошные нервы, постоянные перестроения, непрерывная работа и огромный труд. Я бы не сказал, что мы играем с запасом сил», – сказал Семак.

«Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.

Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).

У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

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