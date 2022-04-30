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  • Семак: «Выигрывать РПЛ каждый год совсем не просто. «Зенит» не доминирует в лиге»

Семак: «Выигрывать РПЛ каждый год совсем не просто. «Зенит» не доминирует в лиге»

30 апреля 2022, 22:18
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на четвертое чемпионство подряд. Он не видит игрового доминирования команды в РПЛ.

«Все немного привыкли, но поверьте, что выигрывать каждый год совсем не просто. Давайте просто порадуемся за город и за клуб!

«Зенит» не доминирует в лиге. С точки зрения результатов – возможно, но с точки зрения качества игры – нет. Наши результаты – это сплошные нервы, постоянные перестроения, непрерывная работа и огромный труд. Я бы не сказал, что мы играем с запасом сил», – сказал Семак.

  • «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
  • Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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MichelWB
1651352153
Выигрывать каждый год совсем не просто, а очень просто. Газпром - мечты сбываются.
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Semargl18
1651352718
Да ладно... бабосами завалили команду сложно им выигрывать.. у вас ценники в 2-6 раз больше за игрока чем бюджет средней команды.. сложно им
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Валерий2705
1651361846
Семак не топи себя своими словами. Адекватные болельщики и так понимают, что тренер ты посредственный. Качество игры все видят, но ты типа тренер ***, и не один в команде. А победы в чемпионате только потому, что соперники на ещё более днищенском уровне. Тренеришка.
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BlackMurder
1651374189
Три комента ниже, расписали Семака, зас бы вам не Газпром, а какие-то конфетки в спонсоры, играли б на уровне салюта
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saf05
1651374424
Деньги делают результат. Интересно было бы посмотреть на тебя, на пример в рубине или еще где, а так можно выигрывать бесконечно, но только в нашем болоте, а на Европе вы фуфло
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Давид59
1651396159
Динамо, конечно начудило. Но чемпионат выигран заслуженно! Всех с победой!!!
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