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Семак: «Выигрывать РПЛ каждый год совсем не просто. «Зенит» не доминирует в лиге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на четвертое чемпионство подряд. Он не видит игрового доминирования команды в РПЛ.

«Все немного привыкли, но поверьте, что выигрывать каждый год совсем не просто. Давайте просто порадуемся за город и за клуб!

«Зенит» не доминирует в лиге. С точки зрения результатов – возможно, но с точки зрения качества игры – нет. Наши результаты – это сплошные нервы, постоянные перестроения, непрерывная работа и огромный труд. Я бы не сказал, что мы играем с запасом сил», – сказал Семак.

  • «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
  • Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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30.04.2022 22:18
Комментарии2
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    Рейтинг: +1173

    Semargl18 9 минут назад

    Да ладно... бабосами завалили команду сложно им выигрывать.. у вас ценники в 2-6 раз больше за игрока чем бюджет средней команды.. сложно им

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    Рейтинг: +615

    MichelWB 19 минут назад

    Выигрывать каждый год совсем не просто, а очень просто. Газпром - мечты сбываются.

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