⚡ Семья агента Райолы подтвердила его смерть

Блин, завязывайте, а то сейчас и Жириновский опять вернётся.
Футбольный агент Мино Райола умер после болезни, сообщила его семья в социальных сетях. Агенту было 54 года.
В январе Райола попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за легочного заболевания. Позже его выписали.
- Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба и других игроков.
- В прошлом году его состояние оценивалось примерно в 73,5 миллиона евро.
- О смерти Райолы сообщалось 2 дня назад, но позже информацию опровергли.
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