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⚡ Семья агента Райолы подтвердила его смерть

Футбольный агент Мино Райола умер после болезни, сообщила его семья в социальных сетях. Агенту было 54 года.

В январе Райола попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за легочного заболевания. Позже его выписали.

  • Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба и других игроков.
  • В прошлом году его состояние оценивалось примерно в 73,5 миллиона евро.
  • О смерти Райолы сообщалось 2 дня назад, но позже информацию опровергли.

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Источник: твиттер Мино Райолы

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +2516

    Play 1 час назад

    Блин, завязывайте, а то сейчас и Жириновский опять вернётся.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +62832

    portero 1 час назад

    Когда опровержение???

    2
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