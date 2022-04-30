⚡ Семья агента Райолы подтвердила его смерть

Футбольный агент Мино Райола умер после болезни, сообщила его семья в социальных сетях. Агенту было 54 года.

В январе Райола попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за легочного заболевания. Позже его выписали.

Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба и других игроков.

В прошлом году его состояние оценивалось примерно в 73,5 миллиона евро.

О смерти Райолы сообщалось 2 дня назад, но позже информацию опровергли.

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