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Сорокин – об участии российских команд в евротурнирах: «Решения УЕФА могут быть неординарными»

Бывший генеральный директор оргкомитета по проведению ЧМ-2018 и Евро-2020 в России Алексей Сорокин поделился ожиданиями от конгресса УЕФА.

  • Заседание состоится 11 мая в Вене.
  • На нем могут принять решение об участии российских клубов и сборных в евротурнирах.

«Я лично не ожидал бы радикальных изменений. Вы помните, сколько лишнего искусственного шума было перед конгрессом ФИФА, и ничего не подтвердилось.

По сборной России касаемо чемпионата мира сложно принимать какие-то решения, после уже состоявшейся жеребьевки это будет технически сложно. Хотя в футболе всякое возможно.

Что касается Лиги наций, то за участие в турнире стоит побороться.

Не знаю, что будет по еврокубковому сезону для российских клубов. Очень многое будет зависеть от позиции руководства УЕФА.

Это решение может принять и не конгресс УЕФА, а исполком. Но ситуация во многом уникальна, и решения тоже могут быть неординарными», – сказал Сорокин.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Матч ТВ»

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