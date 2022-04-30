Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бека-Бека: «Допускаю, что отсутствие еврокубков увеличит ценность РПЛ и Кубка России»

Бека-Бека: «Допускаю, что отсутствие еврокубков увеличит ценность РПЛ и Кубка России»

30 апреля 2022, 12:42
3

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека порассуждал о возможном продлении дисквалификации российских команд в турнирах под эгидой УЕФА.

– Перспективы относительно еврокубков на следующий сезон туманны. Той же Лиги Европы, в которой недавно выступал «Локомотив», может не быть.

– Сложно загадывать, что будет дальше. Зачастую будущее не зависит от нас.

Поэтому сейчас лучшее время, чтобы сфокусироваться на целях, которые более осязаемы: для меня это оставшиеся игры чемпионата.

Я уверен в себе и стараюсь не делать проблемы из нынешней ситуации.

– И отсутствие еврокубков на следующий сезон для тебя не станет катастрофой?

– Врать не буду: если Россия будет исключена – это станет большим разочарованием для всех нас.

Но для того, чтобы играть в ЛЕ, нужно занять соответствующую строчку по итогам сезона. И это именно та задача, над которой команда сейчас работает.

В случае дисквалификации России можно будет под другим углом взглянуть на локальные турниры. Возможно, они станут более конкурентными и жесткими, так как российские команды будут больше концентрироваться на внутренних реалиях.

Допускаю, что это все увеличит ценность чемпионата России, а также Кубка.

  • УЕФА отстранил российские клубы и сборные 28 февраля.
  • На следующей неделе ожидается продление дисквалификации.
  • Бека-Бека выступает за «Локо» с лета 2021 года.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Еще по теме:
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
Пытавшийся спрыгнуть с моста Бека-Бека покинул «Ниццу» 1
Бека-Бека приступил к тренировкам – месяц назад он хотел спрыгнуть с моста 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Бека-Бека Алексис
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1651312107
Ну ну, Зенит и к примеру Мордовия или Тамбов или несчастная Томь, прям "жесточайшие конкуренты" будут! История помнит всё. И сейчас это ничего не изменит, команда олигархов и команды сводящие концы с концами не могут априори быть конкурентами.
Ответить
serglider
1651318538
Да уж... последние еврокубковые сезоны показывают, что наши клубы в Европе теряют свои позиции и их уровень игры откровенно низкий! В ЛЧ нам однозначно ничего не светит на сегодняшний день - это точно! В остальных еврокубках, конкуренция то же заметно выросла и теперь наши клубы проигрывают кому угодно. Все это из-за мусорного уровня нашего чемпионата! Главная его проблема - это бюджетное финансирование, практически всех клубов страны, за редким исключением... Залез Соболь, Кокоша, дЗюба и т.д. в такой "жирный" клуб и ему уже ничего не надо в этой жизни))) Потому как получая 1-3 ляма бакинских в год, в России, ты обеспечиваешь себя на всю оставшуюся жизнь, если тупо не спускать бабки на бухло, шлюх и престижные тачки))) Сейчас для наших клу
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
31
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+