Бека-Бека: «Допускаю, что отсутствие еврокубков увеличит ценность РПЛ и Кубка России»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека порассуждал о возможном продлении дисквалификации российских команд в турнирах под эгидой УЕФА.
– Перспективы относительно еврокубков на следующий сезон туманны. Той же Лиги Европы, в которой недавно выступал «Локомотив», может не быть.
– Сложно загадывать, что будет дальше. Зачастую будущее не зависит от нас.
Поэтому сейчас лучшее время, чтобы сфокусироваться на целях, которые более осязаемы: для меня это оставшиеся игры чемпионата.
Я уверен в себе и стараюсь не делать проблемы из нынешней ситуации.
– И отсутствие еврокубков на следующий сезон для тебя не станет катастрофой?
– Врать не буду: если Россия будет исключена – это станет большим разочарованием для всех нас.
Но для того, чтобы играть в ЛЕ, нужно занять соответствующую строчку по итогам сезона. И это именно та задача, над которой команда сейчас работает.
В случае дисквалификации России можно будет под другим углом взглянуть на локальные турниры. Возможно, они станут более конкурентными и жесткими, так как российские команды будут больше концентрироваться на внутренних реалиях.
Допускаю, что это все увеличит ценность чемпионата России, а также Кубка.
- УЕФА отстранил российские клубы и сборные 28 февраля.
- На следующей неделе ожидается продление дисквалификации.
- Бека-Бека выступает за «Локо» с лета 2021 года.
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут