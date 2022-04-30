Бека-Бека: «Допускаю, что отсутствие еврокубков увеличит ценность РПЛ и Кубка России»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека порассуждал о возможном продлении дисквалификации российских команд в турнирах под эгидой УЕФА.

– Перспективы относительно еврокубков на следующий сезон туманны. Той же Лиги Европы, в которой недавно выступал «Локомотив», может не быть.

– Сложно загадывать, что будет дальше. Зачастую будущее не зависит от нас.

Поэтому сейчас лучшее время, чтобы сфокусироваться на целях, которые более осязаемы: для меня это оставшиеся игры чемпионата.

Я уверен в себе и стараюсь не делать проблемы из нынешней ситуации.

– И отсутствие еврокубков на следующий сезон для тебя не станет катастрофой?

– Врать не буду: если Россия будет исключена – это станет большим разочарованием для всех нас.

Но для того, чтобы играть в ЛЕ, нужно занять соответствующую строчку по итогам сезона. И это именно та задача, над которой команда сейчас работает.

В случае дисквалификации России можно будет под другим углом взглянуть на локальные турниры. Возможно, они станут более конкурентными и жесткими, так как российские команды будут больше концентрироваться на внутренних реалиях.

Допускаю, что это все увеличит ценность чемпионата России, а также Кубка.

УЕФА отстранил российские клубы и сборные 28 февраля.

На следующей неделе ожидается продление дисквалификации.

Бека-Бека выступает за «Локо» с лета 2021 года.

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