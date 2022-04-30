Генич – о комментаторах «Матч ТВ»: «Никого не выгоняли, все ушли по своим убеждениям»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал уход некоторых коллег с телеканала.

«Я каждый день в соцсетях получаю сообщения. Иногда пять, иногда три, иногда семь. Пишут: уходи с «Матч ТВ», как можно оставаться на этом канале, что ты там делаешь, все твои друзья ушли.

Я задаюсь вопросом: почему я должен уходить? У каждого ухода есть своя причина. Никого не выгоняли. Все ушли по своим каким-то убеждениям.

У Нобеля своя была причина, у Дениса Казанского была своя причина, у Сереги Кривохарченко – своя, у Шмурнова – своя. Тот же Рома Гутцайт ушел тоже по своим причинам, у него, насколько я понимаю, был проработанный план.

История Нагучева и Шнякина, она такая локальная. Я надеюсь, что ребята скоро все-таки в эфир вернутся. Кто еще ушел? Миша Моссаковский просто решил вот так кардинально изменить свой род деятельности, уехал работать на Кипр.

Я меньше, чем канал. Я никогда не буду говорить, что канал – это я, и все, что произносят другие сотрудники канала, я переношу на себя и должен нести ответственность за эти слова перед аудиторией.

Нет, это большая империя, структура, где у людей есть свойство высказываться – нравится это кому-то, не нравится», – заявил Генич в интервью.

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