Гринвуд останется под залогом как минимум до июня

Судебное заседание по делу нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда состоится не раньше середины июня.

До этого момента футболист останется под залогом.

30 апреля истечет срок действия этой меры пресечения, однако полиция уже подала запрос о ее продлении.

В январе Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.

Клуб отстранил его от тренировок и матчей.

Полиция арестовала игрока, но через несколько дней отпустила под залог.

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