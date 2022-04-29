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«Локомотив» привлечет историков для определения даты основания клуба

29 апреля 2022, 14:23
10

В «Локомотиве» возникли сомнения по поводу даты основания клуба.

Для определения точной даты дня рождения «Локо» будут привлечены ученые-историки.

«В ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию дня рождения «Локомотива» возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году.

На сегодняшний день не установлена связь между футбольным клубом «Казанской железной дороги» и «Локомотивом», которая могла бы однозначно подтвердить преемственность между командами.

В этой связи было принято решение о дополнительной проработке вопроса с определением даты основания «Локомотива».

Для этого будет организована научная рабочая группа, в которую войдут работники футбольного клуба, представители ОАО «РЖД», а также учeные Института российской истории РАН.

Рабочая группа проведeт всесторонние исторические исследования для определения точной даты основания «Локомотива», – говорится в заявлении клуба.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (10)
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Rabinovi_ch
1651232459
Это реально или так троллят Спартак?
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acor94
1651233752
В тридцатые годы кучу документов были сожжены, поэтому сложно сопоставить. Я бы сделал дату основания клубов не раньше первого чемпионата ссср 1936 года. То что они там играли у себя во дворе, мало кого должно волновать, а вот в 36 это стало официально, появились именно профессионалы.
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MaxRnD
1651236397
Ещё можно привлечь археологов
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Costazzz
1651240295
И окажется что 100-е клуба уже прошло. Отличный план.
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Olymp2
1651242131
давай выдумай как Спам - Братья Старостины создали его в 1935 году, а нынешние выдумали хрен знает что, выбрав одну из кучи профсоюзных команд! Все спартаковские болелы знают, что Спартак братья основали, которые 100 лет назад (в 1922 году) в в половине своей только читать учились
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Vitaga
1651245735
снова распил бабла. причем скорей всего этот научный труд будет хорошо оплачен
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моэм
1651248683
Наконец руководство и тренерский штаб Локо займутся единственным что умеют делать - пилить бабло .
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portero
1651254356
освоение денег очень неплохое получится...
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