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«Локомотив» привлечет историков для определения даты основания клуба

В «Локомотиве» возникли сомнения по поводу даты основания клуба.

Для определения точной даты дня рождения «Локо» будут привлечены ученые-историки.

«В ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию дня рождения «Локомотива» возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году.

На сегодняшний день не установлена связь между футбольным клубом «Казанской железной дороги» и «Локомотивом», которая могла бы однозначно подтвердить преемственность между командами.

В этой связи было принято решение о дополнительной проработке вопроса с определением даты основания «Локомотива».

Для этого будет организована научная рабочая группа, в которую войдут работники футбольного клуба, представители ОАО «РЖД», а также учeные Института российской истории РАН.

Рабочая группа проведeт всесторонние исторические исследования для определения точной даты основания «Локомотива», – говорится в заявлении клуба.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: сайт «Локомотива»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +49538

    MaxRnD 12 минут назад

    Ещё можно привлечь археологов

    0
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    Рейтинг: +2452

    acor94 56 минут назад

    В тридцатые годы кучу документов были сожжены, поэтому сложно сопоставить. Я бы сделал дату основания клубов не раньше первого чемпионата ссср 1936 года. То что они там играли у себя во дворе, мало кого должно волновать, а вот в 36 это стало официально, появились именно профессионалы.

    0
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    Рейтинг: +766

    Rabinovi_ch 1 час назад

    Это реально или так троллят Спартак?

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    Рейтинг: +14575

    ilichkadr > Rabinovi_ch 57 минут назад

    Дурной пример заразителен.

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