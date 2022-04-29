«Локомотив» привлечет историков для определения даты основания клуба

В «Локомотиве» возникли сомнения по поводу даты основания клуба.

Для определения точной даты дня рождения «Локо» будут привлечены ученые-историки.

«В ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию дня рождения «Локомотива» возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году.

На сегодняшний день не установлена связь между футбольным клубом «Казанской железной дороги» и «Локомотивом», которая могла бы однозначно подтвердить преемственность между командами.

В этой связи было принято решение о дополнительной проработке вопроса с определением даты основания «Локомотива».

Для этого будет организована научная рабочая группа, в которую войдут работники футбольного клуба, представители ОАО «РЖД», а также учeные Института российской истории РАН.

Рабочая группа проведeт всесторонние исторические исследования для определения точной даты основания «Локомотива», – говорится в заявлении клуба.

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