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Осинькин: «Крылья Советов» и «Спартак» – две пострадавшие от судейства команды»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил последний матч против «Химок» (1:4). Самарцы заканчивали встречу вдевятером.

«Конечно, очень обидно, что мы теряем очки в таких играх, как с «Химками». Матч давался, мы могли победить. Потеряли очки, которые помогли бы нам в борьбе за определeнные места. Сейчас нам остаeтся только идти дальше и настраиваться на следующие матчи.

В воскресенье игра со «Спартаком», а в их прошлом матче тоже были судейские ошибки. «Спартак» не обращался в ЭСК? Видимо, им уже надоело. Тогда могу добавить, что будем играть с такой же пострадавшей, как и мы, командой», – сказал Осинькин.

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Источник: «Чемпионат»

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