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  • Яровинский: «Не надо считать уехавших легионеров предателями, а тех, кто остался, – настоящими бойцами»

Яровинский: «Не надо считать уехавших легионеров предателями, а тех, кто остался, – настоящими бойцами»

27 апреля 2022, 18:36
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал отъезд ряда легионеров. Он призвал не считать их предателями.

– Все болельщики «Рубина» порадовались решению Монтассара Тальби и Оливера Абильдгора остаться. У них хотя бы сомнения были?

– Я думаю, сомнения могли быть у любого человека, но надо судить не по сомнениям, а по действиям. Это главное в их ситуации.

Вообще, я очень не хотел бы, чтобы болельщики «Рубина» осуждали уехавших футболистов. Сейчас мы живeм внутри супернеординарной ситуации, ребята столкнулись с беспрецедентнейшим давлением. У всех были разные обстоятельства так поступить, в том числе личные. Не нужно, пожалуйста, считать тех, кто уехал, предателями, а тех, кто остался, – настоящими бойцами. У всех были разные причины и индивидуальные нюансы. Мне было бы грустно осознавать, что люди начали плохо думать про наших футболистов после их решения об отъезде. Как бы то ни было, они до сих пор остаются игроками «Рубина».

  • Яровинский работает в клубе с 2019 года.
  • Расстояние между «Рубином» и зоной переходных матчей – очко.
  • Следующий соперник – «Сочи» (30 апреля).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Рубин Яровинский Олег
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1651132292
Леги всего лишь наёмные работники, но благодарность болельщиков тем, кто остался, нельзя отменять.
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