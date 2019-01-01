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Яровинский: «Не надо считать уехавших легионеров предателями, а тех, кто остался, – настоящими бойцами»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал отъезд ряда легионеров. Он призвал не считать их предателями.

– Все болельщики «Рубина» порадовались решению Монтассара Тальби и Оливера Абильдгора остаться. У них хотя бы сомнения были?

– Я думаю, сомнения могли быть у любого человека, но надо судить не по сомнениям, а по действиям. Это главное в их ситуации.

Вообще, я очень не хотел бы, чтобы болельщики «Рубина» осуждали уехавших футболистов. Сейчас мы живeм внутри супернеординарной ситуации, ребята столкнулись с беспрецедентнейшим давлением. У всех были разные обстоятельства так поступить, в том числе личные. Не нужно, пожалуйста, считать тех, кто уехал, предателями, а тех, кто остался, – настоящими бойцами. У всех были разные причины и индивидуальные нюансы. Мне было бы грустно осознавать, что люди начали плохо думать про наших футболистов после их решения об отъезде. Как бы то ни было, они до сих пор остаются игроками «Рубина».

  • Яровинский работает в клубе с 2019 года.
  • Расстояние между «Рубином» и зоной переходных матчей – очко.
  • Следующий соперник – «Сочи» (30 апреля).

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1760

    Беспонтий 7 минут назад

    кивок тому кто убыл
    поклоны тем кто вроде бы решил как бы остаться
    и как оптимистично заявляет Google
    останемся мы все
    а где
    решит итог спец******й

    3
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  • ...
    Рейтинг: +10065

    Alekxei Z. 20 минут назад

    Только идиоты , в данной ситуации, могут осуждать кого-либо за отъезд.

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