Защитник «Ростова» Мелехин: «В РПЛ тяжелее всего было противостоять Соболеву»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

– Как тебе борьба с Соболевым, который забил первый гол?

– Неприятный нападающий: высокий рост, мощный. С такими всегда тяжело вести борьбу. Он выставляет локти, всегда оттесняет от мяча.

Мне в РПЛ пока тяжелее всего противостоять было именно Соболеву. Были и другие хорошие футболисты, но не могу сказать, что они чем-то удивили, а Соболев прямо запомнился.

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