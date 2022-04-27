ЦСКА не собирается продлевать контракт с Ахметовым (Sport24)

Полузащитник Ильзат Ахметов может покинуть ЦСКА по окончании сезона.

По информации Sport24, московский клуб не планирует продлевать контракт с 24-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что Ахметов может перейти в «Краснодар». Клуб уже контактировал с представителями полузащитника.

Ахметов зимой обсуждал с ЦСКА вариант досрочного расторжения контракта.

Его соглашение с клубом истекает 30 июня.

В сезоне РПЛ у Ахметова 19 матчей, 1 гол.

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