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РФС может изменить дату Кубка России или перенести стыковые матчи

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о проведении финала Кубка России в «Лужниках».

— Сегодня мы определили местом проведения финала Кубка России стадион «Лужники». Считаем, что такой матч должен пройти на главной арене страны, арене, которая принимала финалы чемпионата мира и Лиги чемпионов.

Встреча состоится в конце мая, а значит, болельщики смогут провести весь день в парке рядом со стадионом, где мы организуем большую развлекательную программу.

— Матч запланирован на 29 мая, при этом на соседние даты также назначены стыковые матчи, в которые могут попасть потенциальные финалисты.

— Да, финал запланирован на 29 мая, а стыковые матчи — на 24-25 и 27-28 мая. Мы пониманием, какое важное значение для клубов имеют все эти игры.

В случае выхода команд и в стыки, и в финал они могут оказаться в неравных с соперником условиях, так как между стыковыми матчами и кубком останется недостаточно времени для восстановления и подготовки. Если этот сценарий осуществится, то возможны и изменения в календаре соревнований.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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