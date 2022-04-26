Радимов – о «Спартаке»: «В «Динамо» все тоже говорили: «Не вылетим!». Может произойти что угодно»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов допускает вылет «Спартака» из РПЛ в этом сезоне.

«Несколько лет назад «Динамо» вылетело из Премьер-лиги. Тоже все говорили «не вылетим, не вылетим!», а в итоге опустились туда.

Остаeтся четыре тура, и если ты следующий матч не выигрываешь... Не стоит забывать, что у «Зенита» впереди матч со «Спартаком» в Москве – это принципиальная история.

Так что говорить со стопроцентной уверенностью, что «Спартак» не попадeт в переходные игры, я бы не стал.

Даже если брать факты из серии «везeт, не везeт, судейские ошибки» – в последних четырeх матчах произойти может что угодно, может и не повезти», – сказал Радимов.

«Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.

Отрыв от зоны стыков – 3 очка.

Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

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