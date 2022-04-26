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  • Радимов – о «Спартаке»: «В «Динамо» все тоже говорили: «Не вылетим!». Может произойти что угодно»

Радимов – о «Спартаке»: «В «Динамо» все тоже говорили: «Не вылетим!». Может произойти что угодно»

26 апреля 2022, 15:29
9

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов допускает вылет «Спартака» из РПЛ в этом сезоне.

«Несколько лет назад «Динамо» вылетело из Премьер-лиги. Тоже все говорили «не вылетим, не вылетим!», а в итоге опустились туда.

Остаeтся четыре тура, и если ты следующий матч не выигрываешь... Не стоит забывать, что у «Зенита» впереди матч со «Спартаком» в Москве – это принципиальная история.

Так что говорить со стопроцентной уверенностью, что «Спартак» не попадeт в переходные игры, я бы не стал.

Даже если брать факты из серии «везeт, не везeт, судейские ошибки» – в последних четырeх матчах произойти может что угодно, может и не повезти», – сказал Радимов.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.
  • Отрыв от зоны стыков – 3 очка.
  • Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Из Твери Леха
1650976372
Дзюба отправит спартак в стыки в 29-ом туре))
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R_a_i_n
1650977407
Буланов становится токсичнее Зюбы.
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Павелий
1650978633
Все говорили: "Радимов, не бухай и помолчи!" А произошло то, что все и предполагали...
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piligrim1986
1650979967
ясен пень, буланов спит и видит, лучше б про зенит2 переживал
Ответить
nik55
1650979996
клоун---тебе слово не давали
Ответить
portero
1650980208
Владик накаркать хочет.
Ответить
nemolod
1650981566
Маловероятно-нынешняя турнирное положение произошло только от психологии,когда команду лишили выступления в ЛЕ!
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Lilipyt
1651010463
Стыки вероятны. С Крыльями еще 50 на 50, то с Уралом 80 на 20 в актив Спартака. Но Химки на сегодняшний день смотрятся более организованнее. С Зенитом я не был так уверен. Дерби есть дерби и в такие матчи Спартак всегда удивлял. Но в любом случае вылет Спартака в стыках не возможен. Там команды не укомплектованы игроками способными побить команду РПЛ с таким финансовым багажом. Но если чудо случится увидим дерби между командами Спартак и Спартак-2.
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