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Радимов – о «Спартаке»: «В «Динамо» все тоже говорили: «Не вылетим!». Может произойти что угодно»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов допускает вылет «Спартака» из РПЛ в этом сезоне.

«Несколько лет назад «Динамо» вылетело из Премьер-лиги. Тоже все говорили «не вылетим, не вылетим!», а в итоге опустились туда.

Остаeтся четыре тура, и если ты следующий матч не выигрываешь... Не стоит забывать, что у «Зенита» впереди матч со «Спартаком» в Москве – это принципиальная история.

Так что говорить со стопроцентной уверенностью, что «Спартак» не попадeт в переходные игры, я бы не стал.

Даже если брать факты из серии «везeт, не везeт, судейские ошибки» – в последних четырeх матчах произойти может что угодно, может и не повезти», – сказал Радимов.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.
  • Отрыв от зоны стыков – 3 очка.
  • Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +62596

    portero 4 минуты назад

    Владик накаркать хочет.

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    Рейтинг: +6701

    nik55 8 минут назад

    клоун---тебе слово не давали

    0
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    Рейтинг: +7743

    piligrim1986 8 минут назад

    ясен пень, буланов спит и видит, лучше б про зенит2 переживал

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    Рейтинг: +5255

    Павелий 30 минут назад

    Все говорили: "Радимов, не бухай и помолчи!" А произошло то, что все и предполагали...

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    Рейтинг: +7077

    R_a_i_n 51 минуту назад

    Буланов становится токсичнее Зюбы.

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    Рейтинг: +6528

    Из Твери Леха 1 час назад

    Дзюба отправит спартак в стыки в 29-ом туре))

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