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  • «Динамо» – о словах Смолова «Езжай в Питер, спроси!»: «Это реакция на провокационную фразу, а не ответ на вопрос про чемпионство»

«Динамо» – о словах Смолова «Езжай в Питер, спроси!»: «Это реакция на провокационную фразу, а не ответ на вопрос про чемпионство»

25 апреля 2022, 07:23
3

В «Динамо» объяснили, кому была адресована фраза нападающего Федора Смолова «Езжай в Питер, спроси!» после поражения от ЦСКА (0:1) в 26-м туре РПЛ.

Мнения разделились. Одни подумали, что футболист таким образом ответил на вопрос про шансы команды на чемпионство. По другой версии, это реакция форварда на слова об Артеме Дзюбе из «Зенита».

«После игры ЦСКА – «Динамо» в различных СМИ были опубликованы слова нашего футболиста Федора Смолова.

Однако тем, кто присутствовал в микст-зоне или посмотрел видео, очевидно – это просто реакция, причем вовсе не на вопрос про чемпионство, а на провокационную фразу, которая чуть раньше была брошена ему вслед в микст-зоне: «А Дзюба отвечает всегда!». Но при чем тут вообще Дзюба? Что, где и когда он всегда отвечает?

Важно понимать, что когда футболисты расстроены из-за результата, спровоцировать их легко – каждый, кто хоть раз играл в футбол и проигрывал даже во дворе, нас поймет.

Футбольный клуб «Динамо» старается быть открытым для журналистов – мы уважаем ваш труд и понимаем важность вашей работы. В ответ мы просим, особенно в дни поражений, избегать явных провокаций и искажений смысла. Давайте уважать и помогать друг другу», – говорится в комментарии клуба.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор
Комментарии (3)
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Garrincha58
1650866808
один футболёр ляпнет, а другие дармоеды отчитываются за него лучше бы футбол освещали а не всякие закулисные интриги некоторым журналюгам футбол вообще не интересен им подавай что то жареное и потом давай обсуждать всем миром
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Artemka444
1650872504
Ой сразу отмазывать его начали! Я думаю всем всё равно что смолов сказал!!!
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neveldomha
1650880953
Ответят сегодня, из Краснодара, в 20 ч. 45 мин, после финального свистка.
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