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«Динамо» – о словах Смолова «Езжай в Питер, спроси!»: «Это реакция на провокационную фразу, а не ответ на вопрос про чемпионство»

В «Динамо» объяснили, кому была адресована фраза нападающего Федора Смолова «Езжай в Питер, спроси!» после поражения от ЦСКА (0:1) в 26-м туре РПЛ.

Мнения разделились. Одни подумали, что футболист таким образом ответил на вопрос про шансы команды на чемпионство. По другой версии, это реакция форварда на слова об Артеме Дзюбе из «Зенита».

«После игры ЦСКА – «Динамо» в различных СМИ были опубликованы слова нашего футболиста Федора Смолова.

Однако тем, кто присутствовал в микст-зоне или посмотрел видео, очевидно – это просто реакция, причем вовсе не на вопрос про чемпионство, а на провокационную фразу, которая чуть раньше была брошена ему вслед в микст-зоне: «А Дзюба отвечает всегда!». Но при чем тут вообще Дзюба? Что, где и когда он всегда отвечает?

Важно понимать, что когда футболисты расстроены из-за результата, спровоцировать их легко – каждый, кто хоть раз играл в футбол и проигрывал даже во дворе, нас поймет.

Футбольный клуб «Динамо» старается быть открытым для журналистов – мы уважаем ваш труд и понимаем важность вашей работы. В ответ мы просим, особенно в дни поражений, избегать явных провокаций и искажений смысла. Давайте уважать и помогать друг другу», – говорится в комментарии клуба.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1113

    Artemka444 5 минут назад

    Ой сразу отмазывать его начали!
    Я думаю всем всё равно что смолов сказал!!!

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    Рейтинг: +13815

    Barmaleushka 41 минуту назад

    Расписной охламон возомнил себя невесть кем .

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    Рейтинг: +16556

    Garrincha58 1 час назад

    один футболёр ляпнет, а другие дармоеды отчитываются за него лучше бы футбол освещали а не всякие закулисные интриги некоторым журналюгам футбол вообще не интересен им подавай что то жареное и потом давай обсуждать всем миром

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