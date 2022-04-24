Моуринью – после поражения от «Интера»: «Люблю этот клуб, он любит меня. Желаю ему защитить скудетто»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался после матча 34-го тура Серии А против «Интера» (1:3). Миланцы благодаря победе возглавили таблицу.

«Я люблю «Интер», он любит меня. Нам теперь не придется с ним играть в этом сезоне. Желаю, чтобы миланцы защитили скудетто», – сказал португалец.

Моуринью в 2010 году выиграл с «Интером» Лигу чемпионов и Серию А.

Накануне «Рома» утратила математические шансы на чемпионство.

Римляне идут в 5 очках от зоны Лиги чемпионов.

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