Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

Тен Хаг будет жить в центре Манчестера, так как не хочет отдаляться от фанатов «МЮ». Его соседом может стать Гвардиола

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил пожелание насчет жилья в Манчестере. Нидерландец хочет жить в центре города.

Тен Хаг не желает селиться в фешенебельных кварталах (Олдерли Эдж, Престбери, Уилмслоу), где проживают миллионеры, так как не хочет отдаляться от болельщиков.

Нидерландец может поселиться в центре по соседству с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

  • «МЮ» накануне уступил «Арсеналу» (1:3) в 34-м туре АПЛ.
  • Команда идет в 6 очках от зоны Лиги чемпионов.
  • «Аякс» с тен Хагом борется за очередное чемпионство.

Вспомните все российский клубы за всю историю

Новости по теме
Рангник даст тен Хагу отрицательную характеристику на каждого игрока «Манчестер Юнайтед» (Mirror) 4
Тен Хаг: «Результаты «МЮ»? У меня нет мнения, я отвечаю за «Аякс»
Тен Хаг хочет воссоединиться с Френки де Йонгом в «МЮ»
Источник: Mirror

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:42
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11