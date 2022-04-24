Тен Хаг будет жить в центре Манчестера, так как не хочет отдаляться от фанатов «МЮ». Его соседом может стать Гвардиола

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил пожелание насчет жилья в Манчестере. Нидерландец хочет жить в центре города.

Тен Хаг не желает селиться в фешенебельных кварталах (Олдерли Эдж, Престбери, Уилмслоу), где проживают миллионеры, так как не хочет отдаляться от болельщиков.

Нидерландец может поселиться в центре по соседству с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«МЮ» накануне уступил «Арсеналу» (1:3) в 34-м туре АПЛ.

Команда идет в 6 очках от зоны Лиги чемпионов.

«Аякс» с тен Хагом борется за очередное чемпионство.

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