Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

Гилерме, Карпукас и Изидор – в старте «Локо»; у «Нижнего Новгорода» выйдут Гоцук, Юлдошев и Эннин

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» на матч 26-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Баринов, Карпукас, Керк, Жемалетдинов, Петров, Изидор.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Эннин.

  • Матч пройдет в Москве на «РЖД Арене».
  • Начало – в 16:30 мск.
  • «Локо» занимает 6-е место в таблице РПЛ, «Нижний Новгород» – 11-е.

Вспомните все российский клубы за всю историю

Новости по теме
Куликов: «От побега Гисдоля было негодование. Просто взял и кинул «Локомотив» 2
Где смотреть «Локомотив» – «Нижний Новгород»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 23 апреля 1
Полузащитник «Локо» Куликов: «Если перейдем в Азию, там можно будет все повыигрывать» 10
Источник: сайт РПЛ

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:35
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11