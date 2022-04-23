Гилерме, Карпукас и Изидор – в старте «Локо»; у «Нижнего Новгорода» выйдут Гоцук, Юлдошев и Эннин

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» на матч 26-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Баринов, Карпукас, Керк, Жемалетдинов, Петров, Изидор.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Эннин.
- Матч пройдет в Москве на «РЖД Арене».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Локо» занимает 6-е место в таблице РПЛ, «Нижний Новгород» – 11-е.
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Источник: сайт РПЛ