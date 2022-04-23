Руденко: «Давно хотел покинуть «Спартак». Я там засиделся»

Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал о своем переходе из «Спартака» в подмосковный клуб.
– Как вы расстались со «Спартаком»? Не было обиды на клуб?
– Какие могут быть обиды? Расстался и расстался. Я давно этого хотел. Слава богу, получилось. Я там и так засиделся.
– Был ли личный разговор с Ваноли перед уходом?
– Нет. Просто агент передал, что на меня не рассчитывают. Я говорю: «Понятно, ищите мне команду».
– Вы ушли свободным агентом, так?
– Да, у меня было полтора года контракта. Мы разорвали контракт по обоюдному согласию.
– Писали, что вы провалили медосмотр перед переходом в «Химки».
– Видел такое, но я ничего не проваливал. Да, у меня была операция в сентябре, но это не повлияло.
- Руденко присоединился к «Химкам» в феврале.
- После перехода он забил 2 гола в 6 матчах.
- 23-летний форвард – воспитанник «Спартака».
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Источник: «Р-Спорт»