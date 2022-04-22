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Руденко: «Давно хотел покинуть «Спартак». Я там засиделся»

Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал о своем переходе из «Спартака» в подмосковный клуб.

– Как вы расстались со «Спартаком»? Не было обиды на клуб?

– Какие могут быть обиды? Расстался и расстался. Я давно этого хотел. Слава богу, получилось. Я там и так засиделся.

– Был ли личный разговор с Ваноли перед уходом?

– Нет. Просто агент передал, что на меня не рассчитывают. Я говорю: «Понятно, ищите мне команду».

– Вы ушли свободным агентом, так?

– Да, у меня было полтора года контракта. Мы разорвали контракт по обоюдному согласию.

– Писали, что вы провалили медосмотр перед переходом в «Химки».

– Видел такое, но я ничего не проваливал. Да, у меня была операция в сентябре, но это не повлияло.

  • Руденко присоединился к «Химкам» в феврале.
  • После перехода он забил 2 гола в 6 матчах.
  • 23-летний форвард – воспитанник «Спартака».

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15488

    Cleaner 2 часа назад

    Пошел засиживаться в другую команду...)

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    Рейтинг: +7741

    piligrim1986 2 часа назад

    это кто?

    2
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    Рейтинг: +894

    alefreddy 3 часа назад

    звезду потеряли не иначе

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