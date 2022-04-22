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  • Соболев – о бойкоте Fan ID: «Наши болельщики – единственные, кто ответили за слова и не стали ходить на матчи»

Соболев – о бойкоте Fan ID: «Наши болельщики – единственные, кто ответили за слова и не стали ходить на матчи»

22 апреля 2022, 20:55
9

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал бойкот матчей со стороны фанатов, вызванный введением Fan ID. Система должна начать работать летом.

– Зарема Салихова в своей колонке призывала спартаковских болельщиков вернуться на стадион. Ты бы присоединился к этому призыву?

– Понимаю их позицию, но в то же время хочу, чтобы они вернулись на стадион. Странно, что только наши болельщики не ходят на матчи. Насколько я слышал, почти все фанатские движения поддержали этот бойкот. А в итоге не ходят только наши...

Ну, это останется на совести остальных. Получается, что наши болельщики – единственные, кто ответил за свои слова. Опять же я думаю, что все с нетерпением ждут возвращения активной поддержки на трибуны.

  • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон в декабре.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (9)
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(Меня за банили)
1650650734
так и есть. Почти все группы заявляли, по факту...
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Мортус
1650652915
Что-то дельфин папутал. Только ****** заявляли, что вводят байкот сразу. Все остальные, ИМХО, только со вступления в силу закона по фануйди. Так что как обычно не в кассу. Валяется он более профессионально.
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BRO_football
1650653321
А может лучше отменить закон о Fan ID? Российский футбол и без того в жопе, а тут ещё какие-то дополнительные ограничения для болельщиков вводят.
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rash1959
1650656253
Власть очень боится ОРГАНИЗОВАННЫХ движений и сообществ народа. Вот это и есть основным в этом законе, а остальное - требуха.
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GoldPlayFIFARus9
1650657895
Так фан ай ди только с лета будет действовать, как начнёт, так и все и перестанут ходить. Сейчас нет пока ещё такого позора
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нейтральныйкакникто
1650660541
Странно, что только наши болельщики не ходят на матчи. Насколько я слышал, почти все фанатские движения поддержали этот бойкот. А в итоге не ходят только наши...-----ТАК МОЖЕТ ОНИ НЕ ХОДЯТ ИЗ-ЗА ТОЙ ИГРЫ , КОТОРУЮ ПОКАЗЫВАЕТЕ ВЫ , И 10 МЕСТА , И БОЙКОТИРУЮТ ВАС И ВАШЕ РУКОВОДСТВО ????????
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mamba9090909
1650703986
Проветри голову, Соболев, болельщикам надоело смотреть на вашу игру.))
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zigbert
1650732308
Поддержали эту акцию почти все фанатские движения но в результате остались лишь болельщики Спартака.
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