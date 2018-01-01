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Соболев – о бойкоте Fan ID: «Наши болельщики – единственные, кто ответили за слова и не стали ходить на матчи»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал бойкот матчей со стороны фанатов, вызванный введением Fan ID. Система должна начать работать летом.

– Зарема Салихова в своей колонке призывала спартаковских болельщиков вернуться на стадион. Ты бы присоединился к этому призыву?

– Понимаю их позицию, но в то же время хочу, чтобы они вернулись на стадион. Странно, что только наши болельщики не ходят на матчи. Насколько я слышал, почти все фанатские движения поддержали этот бойкот. А в итоге не ходят только наши...

Ну, это останется на совести остальных. Получается, что наши болельщики – единственные, кто ответил за свои слова. Опять же я думаю, что все с нетерпением ждут возвращения активной поддержки на трибуны.

  • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон в декабре.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +5201

    rash1959 17 минут назад

    Власть очень боится ОРГАНИЗОВАННЫХ движений и сообществ народа. Вот это и есть основным в этом законе, а остальное - требуха.

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    Рейтинг: +952

    mama1991 44 минуты назад

    в это неспокойное время нужна эта безопасность! властям плевать на проф футбол, и это правильно. пусть сами решают свои задачи, нехой бабло беспонту проедать

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    Рейтинг: +11292

    BRO_football 1 час назад

    А может лучше отменить закон о Fan ID? Российский футбол и без того в жопе, а тут ещё какие-то дополнительные ограничения для болельщиков вводят.

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    Рейтинг: +357

    (Меня за банили) > BRO_football 49 минут назад

    это не для болельщиков, это для почти всех. Это называется цифровизация населения. Так барину будет легче управлять холопами.

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    Рейтинг: +222

    Мортус 1 час назад

    Что-то дельфин папутал. Только ****** заявляли, что вводят байкот сразу. Все остальные, ИМХО, только со вступления в силу закона по фануйди. Так что как обычно не в кассу. Валяется он более профессионально.

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    Рейтинг: +357

    (Меня за банили) 1 час назад

    так и есть. Почти все группы заявляли, по факту...

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