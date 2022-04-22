Соболев – о бойкоте Fan ID: «Наши болельщики – единственные, кто ответили за слова и не стали ходить на матчи»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал бойкот матчей со стороны фанатов, вызванный введением Fan ID. Система должна начать работать летом.

– Зарема Салихова в своей колонке призывала спартаковских болельщиков вернуться на стадион. Ты бы присоединился к этому призыву?

– Понимаю их позицию, но в то же время хочу, чтобы они вернулись на стадион. Странно, что только наши болельщики не ходят на матчи. Насколько я слышал, почти все фанатские движения поддержали этот бойкот. А в итоге не ходят только наши...

Ну, это останется на совести остальных. Получается, что наши болельщики – единственные, кто ответил за свои слова. Опять же я думаю, что все с нетерпением ждут возвращения активной поддержки на трибуны.

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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