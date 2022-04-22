Сухина: «Судейские ошибки всегда были, есть и будут. Где-то повезло тебе, а где-то – твоему сопернику»

Бывший арбитр Станислав Сухина высказался о судействе в российской Премьер-лиге.

«Я считаю, что ошибки всегда были, есть и будут – просто иногда это идет «в плюс» команде, а иногда – «в минус».

А если смотреть по итогам сезона, то 50 на 50 – где-то повезло тебе, а где-то – твоему сопернику.

Никакого хвоста и подоплеки я не видел никогда, и не вижу сейчас», – сказал Сухина.

Рефери завершил карьеру в 2012 году.

Впоследствии занимал пост заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС.

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