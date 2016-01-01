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Сухина: «Судейские ошибки всегда были, есть и будут. Где-то повезло тебе, а где-то – твоему сопернику»

Бывший арбитр Станислав Сухина высказался о судействе в российской Премьер-лиге.

«Я считаю, что ошибки всегда были, есть и будут – просто иногда это идет «в плюс» команде, а иногда – «в минус».

А если смотреть по итогам сезона, то 50 на 50 – где-то повезло тебе, а где-то – твоему сопернику.

Никакого хвоста и подоплеки я не видел никогда, и не вижу сейчас», – сказал Сухина.

  • Рефери завершил карьеру в 2012 году.
  • Впоследствии занимал пост заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС.

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Источник: «Спорт день за днем»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +352

    (Меня за банили) 34 минуты назад

    Ну фик знает, когда один и тот же момент восемь раз трактуется так, а со Спартаком по другому, это вызывает уже даже не вопросы. Моменты с прямой ногой в голеностоп разобрали? Только Соболев хулиганом оказался.

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    Рейтинг: +5249

    Павелий > (Меня за банили) 23 минуты назад

    А Мозесу вообще футболку зафотошопили.

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    Рейтинг: +49502

    MaxRnD 41 минуту назад

    Очень удобно ...

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