Сухина: «Судейские ошибки всегда были, есть и будут. Где-то повезло тебе, а где-то – твоему сопернику»

Бывший арбитр Станислав Сухина высказался о судействе в российской Премьер-лиге.
«Я считаю, что ошибки всегда были, есть и будут – просто иногда это идет «в плюс» команде, а иногда – «в минус».
А если смотреть по итогам сезона, то 50 на 50 – где-то повезло тебе, а где-то – твоему сопернику.
Никакого хвоста и подоплеки я не видел никогда, и не вижу сейчас», – сказал Сухина.
- Рефери завершил карьеру в 2012 году.
- Впоследствии занимал пост заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС.
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Источник: «Спорт день за днем»