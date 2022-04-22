Лукаку может летом перейти в «Милан»

«Милан» проявляет интерес к форварду «Челси» Ромелу Лукаку.

Подписание 28-летнего футболиста станет возможным, если у итальянского клуба в ближайшее время сменится владелец.

Также сделка будет зависеть от готовности «Челси» и самого бельгийца идти на уступки, потому что «Милан» в любом случае не сможет себе позволить купить нападающего за сумму около 77 миллионов фунтов и повторить ему текущую зарплату в размере 325 тысяч фунтов в неделю.

Лукаку с 2019 по 2021 год выступал за «Интер».

Прошлым летом он вернулся в «Челси». В его активе 12 голов в 38 матчах.

Компания Elliott, владеющая «Миланом», может продать клуб инвестиционному фонду Investcorp из Бахрейна.

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