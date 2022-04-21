Агент Кухты: «Ожидал, что Яна дисквалифицируют на один матч, а не на два»

Милан Мартинович, агент форварда «Локомотива» Яна Кухты, удивлен дисквалификации своего клиента на два матча за инцидент с защитником «Сочи» Родригао.

«Действительно, даже не знаю, что тут сказать, со стороны Кухты в эпизоде с удалением была инстинктивная реакция. Я ожидал, что Яна дисквалифицируют на один матч, а не на два.

Скажется ли такое суровое наказание на желании легионеров приезжать в Россию? Нет, не думаю», — сказал Мартинович.