Агент Кухты: «Ожидал, что Яна дисквалифицируют на один матч, а не на два»

Милан Мартинович, агент форварда «Локомотива» Яна Кухты, удивлен дисквалификации своего клиента на два матча за инцидент с защитником «Сочи» Родригао.
«Действительно, даже не знаю, что тут сказать, со стороны Кухты в эпизоде с удалением была инстинктивная реакция. Я ожидал, что Яна дисквалифицируют на один матч, а не на два.
Скажется ли такое суровое наказание на желании легионеров приезжать в Россию? Нет, не думаю», — сказал Мартинович.
- Игра завершилась ничьей 2:2.
- Судья удалил с поля и Кухту, и Родригао.
- КДК отстранил обоих футболистов на два матча.
Источник: «РБ Спорт»