Советник Федуна Камоцци: «Спартак» выиграет Кубок России. Но нужно опасаться «Алании»

Футбольный агент Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и его гражданской жены Заремы Салиховой, считает московскую команду фаворитом текущего розыгрыша Кубка России.

Спартаковцы прошли в 1/4 финала турнира ЦСКА (1:0).

Возможные соперники по полуфиналу – «Динамо», «Енисей», «Алания».

Жеребьевка состоится сегодня в 20:55 мск.

«Весь матч прошeл хорошо! Было выбрано правильное направление. Красно-белые отлично показали себя, хоть и не без доли везения.

Теперь считаю, что «Спартак» выиграет Кубок России. Но нужно опасаться «Алании», – сказал Камоцци.