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Советник Федуна Камоцци: «Спартак» выиграет Кубок России. Но нужно опасаться «Алании»

Футбольный агент Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и его гражданской жены Заремы Салиховой, считает московскую команду фаворитом текущего розыгрыша Кубка России.

  • Спартаковцы прошли в 1/4 финала турнира ЦСКА (1:0).
  • Возможные соперники по полуфиналу – «Динамо», «Енисей», «Алания».
  • Жеребьевка состоится сегодня в 20:55 мск.

«Весь матч прошeл хорошо! Было выбрано правильное направление. Красно-белые отлично показали себя, хоть и не без доли везения.

Теперь считаю, что «Спартак» выиграет Кубок России. Но нужно опасаться «Алании», – сказал Камоцци.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 10:43
Комментарии4
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    Рейтинг: +883

    alefreddy 9 минут назад

    для этого будет желание а в чемпионате они давно перестали напрягаться

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    Рейтинг: +914

    qawzsexdr 16 минут назад

    Спартак не сможет, судьи за уши вытянут (не зря ведь столько ныли о судействе , судьи тоже хотят работать)

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    Рейтинг: +14401

    ilichkadr 42 минуты назад

    Процесс надувания ушей олигарху и его падчерицы начал набирать обороты. Интересно, а что скажет макаронник, если в полуфинале выпадет Динамо? Аланию можно купить, но полицаев задобрить баблом не получится.

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    Рейтинг: +11287

    BRO_football 45 минут назад

    Не выпускайте против Алании второй состав и точно выиграете.

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