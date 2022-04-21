Главные новости дня. «Спартак», «Алания», «Енисей» вышли в полуфинал Кубка России; «Рубин» может уволить Слуцкого

Рангник: «МЮ» может подписать десять новичков».

Фернандеш: «Разница между «МЮ» и «Ливерпулем» в том, что они борются за что-то, а мы – нет».

ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018.

Директор РФС Митрофанов: «В Англии и Испании одно поле на 1000-1500 человек. У нас – на 5000».

«Иуда из ютуба». «Матч ТВ» посвятил выпуск программы «Есть тема!» Савину.

«Зенит» может подписать Осипенко в качестве замены Ловрену. Он нравится Семаку (Metaratings).

«Красава» не будет играть в Красногорске. Местный стадион расторг контракт с клубом.

«Рубин» может уволить Слуцкого, чтобы не вылететь в ФНЛ («Матч ТВ»).

Кубок России. «Алания» в серии пенальти обыграла «Зенит» и вышла в полуфинал.

Кубок России. «Спартак» вышел в полуфинал, победив в большинстве ЦСКА. Бакаев забил с пенальти.

Лига 1. Гол Головина принес «Монако» победу над «Ниццей».