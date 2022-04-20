«Зенит» может подписать Осипенко в качестве замены Ловрену. Он нравится Семаку (Metaratings)

«Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника «Ростова» Максима Осипенко.

По информации Metaratings, 27-летний футболист давно нравится главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Он хотел пригласить Осипенко в клуб из Петербурга еще зимой 2021 года.

Трансфер возможен в случае ухода из «Зенита» защитника Деяна Ловрена в летнее трансферно окно.