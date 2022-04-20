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  • «Зенит» может подписать Осипенко в качестве замены Ловрену. Он нравится Семаку (Metaratings)

«Зенит» может подписать Осипенко в качестве замены Ловрену. Он нравится Семаку (Metaratings)

20 апреля 2022, 14:50
5

«Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника «Ростова» Максима Осипенко.

По информации Metaratings, 27-летний футболист давно нравится главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Он хотел пригласить Осипенко в клуб из Петербурга еще зимой 2021 года.

Трансфер возможен в случае ухода из «Зенита» защитника Деяна Ловрена в летнее трансферно окно.

  • Осипенко провел 24 матча в этом сезоне РПЛ, забил 2 гола.
  • Валерий Карпин вызвал его на мартовский сбор национальной команды.
  • Контракт Осипенко с «Ростовом» истекает в 2024 году.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Ловрен Деян Осипенко Максим Семак Сергей
Комментарии (5)
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6pbIH
1650455609
Главное, что бы Артемке не понравился он.
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Demgel
1650456125
Видимо ФК Газпром не хочет тратиться на российском рынке. Ловрен думаю останется, иначе очередная "баба" в мужских шмотках.
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Play
1650460278
Этот интерес подтверждает слова скаута Зенита о том, что если русский центральный защитник не падает при ходьбе – уже повод обратить внимание. Осипенко король привозов РПЛ, очень слабый защитник, хотя если теперь играть предстоит без легионеров и только внутри России. Но надо же помнить про проклятие Ростова, все россияне, кто уходит оттуда в большой клуб, спускают карьеру в унитаз. Пусть для начала позвонит Дьякову, Новосельцеву, Медведеву, Полоз есть под рукой, проконсультируется.
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Artemka444
1650462480
А кто у нас сильные защитники из русских,нет никого
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paracetamol
1650462787
Прохина вертай, бестолковый!
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