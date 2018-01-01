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«Зенит» может подписать Осипенко в качестве замены Ловрену. Он нравится Семаку (Metaratings)

«Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника «Ростова» Максима Осипенко.

По информации Metaratings, 27-летний футболист давно нравится главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Он хотел пригласить Осипенко в клуб из Петербурга еще зимой 2021 года.

Трансфер возможен в случае ухода из «Зенита» защитника Деяна Ловрена в летнее трансферно окно.

  • Осипенко провел 24 матча в этом сезоне РПЛ, забил 2 гола.
  • Валерий Карпин вызвал его на мартовский сбор национальной команды.
  • Контракт Осипенко с «Ростовом» истекает в 2024 году.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +539

    Demgel 31 минуту назад

    Видимо ФК Газпром не хочет тратиться на российском рынке. Ловрен думаю останется, иначе очередная "баба" в мужских шмотках.

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    Рейтинг: 0

    6pbIH 39 минут назад

    Главное, что бы Артемке не понравился он.

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