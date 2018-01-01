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ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018

Россия после проведения ЧМ-2018 задействована в программе ФИФА Legacy. По ней в рамках наследия турнира РФС должен получить 100 миллионов долларов, но сейчас выплаты приостановлены.

«По поводу выплат ФИФА Legacy – это 100 миллионов долларов и РФС уже получил 30% от суммы. Позиция ФИФА состоит в том, что выплаты именно приостановлены, а не отменены», – сказал директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

  • Митрофанов ранее работал в «Зените», при нем клуб брал РПЛ.
  • РФС возглавляет бывший президент «Зенита» Александр Дюков.
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:54
Комментарии10
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    Рейтинг: +40

    Феникс 28 1 час назад

    Санкции ж, по всей России так.Изоляция, все фирмы уходят...И деньги замораживают.Там вон 300 миллиардов долларов валютных резервов ЦБ заморозили, чо вы тут раскудахтались о каких то 70 миллионов ? )))

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    Рейтинг: +423

    Olymp2 2 часа назад

    Ну ворье натуральное! Платини и Блаттер отдыхают!

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    Рейтинг: +4223

    neveldomha 2 часа назад

    Раньше за все платил Газпром. Теперь никто

    0
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    Рейтинг: +13778

    Barmaleushka 2 часа назад

    Пора вентили на закрытие вращать .

    3
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    Рейтинг: +577

    yurdin 2 часа назад

    Совсем о*уели партнёры.

    1
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    Рейтинг: +772

    Untitled-1 2 часа назад

    Это так же, как деньги на счетах не отжаты, а заморожены.

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    Рейтинг: +15947

    paracetamol 3 часа назад

    Надо свою ФИФУ организовывать, эти ненадежные!

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    Рейтинг: +509

    Suvorov51 > paracetamol 2 часа назад

    Заодно и нашу фифу. а то наша фифа полностью промгазовская

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    Рейтинг: +9589

    "supermax" 3 часа назад

    да да...приостановлены)) чисто по-европейски

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    Рейтинг: +7053

    vladik12 3 часа назад

    Где деньги, Зин?!

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