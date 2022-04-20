ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018

Россия после проведения ЧМ-2018 задействована в программе ФИФА Legacy. По ней в рамках наследия турнира РФС должен получить 100 миллионов долларов, но сейчас выплаты приостановлены.
«По поводу выплат ФИФА Legacy – это 100 миллионов долларов и РФС уже получил 30% от суммы. Позиция ФИФА состоит в том, что выплаты именно приостановлены, а не отменены», – сказал директор по развитию РФС Максим Митрофанов.
- Митрофанов ранее работал в «Зените», при нем клуб брал РПЛ.
- РФС возглавляет бывший президент «Зенита» Александр Дюков.
- Россия сейчас отстранена от международного футбола.
Источник: «Чемпионат»