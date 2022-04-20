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ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018

20 апреля 2022, 11:54
7

Россия после проведения ЧМ-2018 задействована в программе ФИФА Legacy. По ней в рамках наследия турнира РФС должен получить 100 миллионов долларов, но сейчас выплаты приостановлены.

«По поводу выплат ФИФА Legacy – это 100 миллионов долларов и РФС уже получил 30% от суммы. Позиция ФИФА состоит в том, что выплаты именно приостановлены, а не отменены», – сказал директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

  • Митрофанов ранее работал в «Зените», при нем клуб брал РПЛ.
  • РФС возглавляет бывший президент «Зенита» Александр Дюков.
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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vladik12
1650444878
Где деньги, Зин?!
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"supermax"
1650446701
да да...приостановлены)) чисто по-европейски
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paracetamol
1650446856
Надо свою ФИФУ организовывать, эти ненадежные!
Ответить
Untitled-1
1650447834
Это так же, как деньги на счетах не отжаты, а заморожены.
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yurdin
1650447854
Совсем о*уели партнёры.
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neveldomha
1650448864
Раньше за все платил Газпром. Теперь никто
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Olymp2
1650448911
Ну ворье натуральное! Платини и Блаттер отдыхают!
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