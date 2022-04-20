ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018

Россия после проведения ЧМ-2018 задействована в программе ФИФА Legacy. По ней в рамках наследия турнира РФС должен получить 100 миллионов долларов, но сейчас выплаты приостановлены.

«По поводу выплат ФИФА Legacy – это 100 миллионов долларов и РФС уже получил 30% от суммы. Позиция ФИФА состоит в том, что выплаты именно приостановлены, а не отменены», – сказал директор по развитию РФС Максим Митрофанов.