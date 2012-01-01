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⚡ Кубок России. «Спартак» вышел в полуфинал, победив в большинстве ЦСКА. Бакаев забил с пенальти

«Спартак» с минимальным счетом обыграл на выезде ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России. Единственный гол на 21-й минуте с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

ЦСКА второй тайм играл в меньшинстве – в концовке первой половины встречи красную карточку получил Жан-Филипп Гбамен.

Команды получили на двоих 14 желтых карточек.

«Спартак» вышел в полуфинал турнира. Жеребьевка пройдет завтра, 21 апреля.

Россия. Кубок России. 1/4 финала

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Бакаев, 21 (с пенальти).

Удаления: Гбамен, 45+3 – нет.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников. Обляков (Фукс, 82), Мухин (Зайнутдинов, 46), Гбамен, Медина (Заболотный, 46), Карраскаль (Ушаков, 74), Языджи (Эджуке, 74).

Спартак: Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Чернов, Классен (Денисов, 87), Мартинс, Зобнин (Литвинов, 64), Бакаев (Пруцев, 64), Игнатов (Соболев, 80), Николсон (Рассказов, 86).

Предупреждения: Карраскаль, 24; Гбамен (36, 45+3); Мухин, 37; Заболотный, 68; Щенников, 78; Фукс, 90+3 – Бакаев, 32; Мартинс, 43; Кофрие, 45+1; Николсон, 78; Соболев, 87; Жиго, 90+4; Максименко, 90+5.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 21:28
Комментарии49
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    Рейтинг: +24

    kostilio 1 минуту назад

    РОстову точно проиграют

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    Рейтинг: +2618

    seth343 1 минуту назад

    Всех нас с победой. Идём дальше.

    1
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    Рейтинг: +16944

    Persona_non_Grata 2 минуты назад

    Cleaner, АУ !!! Прими от меня личное поздравление !!! )))

    2
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    Рейтинг: +920

    Дубина > Persona_non_Grata 24 секунды назад

    Пропал на пару дней точно! К бабке ходить не надо)

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2221

    docndoc 10 минут назад

    Не.. но зацените "проход" Максименко на последних минутах...)))) Это ж весь стадион и вся телеаудитория икнули... каждый про своё..))) Что у него в голове выскочило в этот момент???

    6
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    Рейтинг: +6891

    Томик > docndoc 2 минуты назад

    "Икнули"? Нет я бы ЭТО так не назвал.

    1
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    Рейтинг: +95569

    zigbert > docndoc 1 минуту назад

    Выглядело очень рискованно. Мяч чуть не перехватили.

    0
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    Рейтинг: +4680

    ySS 13 минут назад

    Игорян, наверное, лучший сегодня, но наши били в него, как соперники в штанги, только чаще

    6
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    Рейтинг: +15221

    житель СПб 19 минут назад

    И еще: лучшим игроком матча все таки был не Бакаев, а Акинфеев!!!

    6
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    Рейтинг: +2053

    B.G. > житель СПб 18 минут назад

    Акинфеев, однозначно.

    2
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    Рейтинг: +31236

    VVM1964 > житель СПб 5 минут назад

    Согласен - 100 %

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    Рейтинг: +942

    ВасяК > B.G. 5 минут назад

    Но результат сделал Зеля!!!

    2
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    Рейтинг: +16944

    Persona_non_Grata > ВасяК 1 минуту назад

    В Спартаке он лучший однозначно, а вот в матче - всё же Акинфеев !!!

    1
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    Рейтинг: +13550

    NewLife 20 минут назад

    Спасибо обеим командам за интригу до конца игры. Давно Спартак не радовал такой хорошей игрой, был быстрее и заряженнее коней, которые нервничали, ошибались и костоломили. Классен - где ж ты был раньше такой классный ? Разочаровал Конфрие, хотя старался. Соболев - дерево. У армейцев были две штанги, а у Спартака куча моментов, но Конифеев просто красавец.

    10
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    Рейтинг: +95569

    zigbert 20 минут назад

    Всех болельщиков Спартака с победой! Первый тайм получился почти идеальный. Неплохо вошел в игру Классен. Максименко провел игру на отлично. Во втором тайме почему то подсели, могли и пропустить. Но конечно масса неиспользованных моментов. У ЦСКА лучший Акинфеев. Можно сказать спас свою команду от разгрома.

    14
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    Рейтинг: +15221

    житель СПб 20 минут назад

    Поздравляю Спартак! Желаю вам получить кубок в этом году - это придаст вам много положительных эмоций!

    8
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    Рейтинг: +920

    Дубина 21 минуту назад

    Вся красно белая братва ликует!
    А коням нужно по меньше копытами лупить.Не то отдача будет такая же)

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