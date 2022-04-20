⚡ Кубок России. «Спартак» вышел в полуфинал, победив в большинстве ЦСКА. Бакаев забил с пенальти

«Спартак» с минимальным счетом обыграл на выезде ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России. Единственный гол на 21-й минуте с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

ЦСКА второй тайм играл в меньшинстве – в концовке первой половины встречи красную карточку получил Жан-Филипп Гбамен.

Команды получили на двоих 14 желтых карточек.

«Спартак» вышел в полуфинал турнира. Жеребьевка пройдет завтра, 21 апреля.

Россия. Кубок России. 1/4 финала

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Бакаев, 21 (с пенальти).

Удаления: Гбамен, 45+3 – нет.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников. Обляков (Фукс, 82), Мухин (Зайнутдинов, 46), Гбамен, Медина (Заболотный, 46), Карраскаль (Ушаков, 74), Языджи (Эджуке, 74).

Спартак: Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Чернов, Классен (Денисов, 87), Мартинс, Зобнин (Литвинов, 64), Бакаев (Пруцев, 64), Игнатов (Соболев, 80), Николсон (Рассказов, 86).

Предупреждения: Карраскаль, 24; Гбамен (36, 45+3); Мухин, 37; Заболотный, 68; Щенников, 78; Фукс, 90+3 – Бакаев, 32; Мартинс, 43; Кофрие, 45+1; Николсон, 78; Соболев, 87; Жиго, 90+4; Максименко, 90+5.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России