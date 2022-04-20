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  • ⚡ Кубок России. «Спартак» вышел в полуфинал, победив в большинстве ЦСКА. Бакаев забил с пенальти

⚡ Кубок России. «Спартак» вышел в полуфинал, победив в большинстве ЦСКА. Бакаев забил с пенальти

20 апреля 2022, 21:28
82

«Спартак» с минимальным счетом обыграл на выезде ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России. Единственный гол на 21-й минуте с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

ЦСКА второй тайм играл в меньшинстве – в концовке первой половины встречи красную карточку получил Жан-Филипп Гбамен.

Команды получили на двоих 14 желтых карточек.

«Спартак» вышел в полуфинал турнира. Жеребьевка пройдет завтра, 21 апреля.

Россия. Кубок России. 1/4 финала

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Бакаев, 21 (с пенальти).

Удаления: Гбамен, 45+3 – нет.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников. Обляков (Фукс, 82), Мухин (Зайнутдинов, 46), Гбамен, Медина (Заболотный, 46), Карраскаль (Ушаков, 74), Языджи (Эджуке, 74).

Спартак: Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Чернов, Классен (Денисов, 87), Мартинс, Зобнин (Литвинов, 64), Бакаев (Пруцев, 64), Игнатов (Соболев, 80), Николсон (Рассказов, 86).

Предупреждения: Карраскаль, 24; Гбамен (36, 45+3); Мухин, 37; Заболотный, 68; Щенников, 78; Фукс, 90+3 – Бакаев, 32; Мартинс, 43; Кофрие, 45+1; Николсон, 78; Соболев, 87; Жиго, 90+4; Максименко, 90+5.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Спартак
Комментарии (82)
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slavа0508
1650479312
С Победой КБ !!! Может хоть кубок возьмём к 100 летию..(реализация конечно не айс)
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B.G.
1650479350
Кони костоломы, Спартак с победой!
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Fancyfall
1650479407
ха, Москва - Красно-Белая! :)
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ySS
1650479615
С победой, КБ! Приятный полумомент, потому что это только четвертьфинала. Скачущим не повезло, но проблемы с игрой у них есть. Нашим с реализацией что-то надо делать...
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oyabun
1650479808
Красно-белые!!! С победой! Несмотря на то что половина основы травмированы, несмотря на то что совершенно разучились забивать с игры - победа заслужена без сомнений! Больше голевых моментов, больше желания, борьбы. Молодцы!
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VVM1964
1650479827
Всех с победой и выходом в полуфинал !!! Но все-же мы команда лохов - иметь СТОЛЬКО моментов и не поставить точку в этом матче ..... ЦСКА конечно спасал Конифеев, а Спартак штанги, забитых мячей должно конечно было быть больше .
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rash1959
1650479887
1. Спартак с победой. 2. Сезон продолжается. 3. Москалёв - ****, слепой, и монетку потерял, говно а не судья. 4. Почему Ваноли так упорно меняет Бакаева???? 5. Соболева в топку, кривой, тихоходный, мяч от него шарахается. 6. Игра точно показала почему Спартак на таком сраном месте в таблице - Моментов на 4-5 голов, а выхлоп нулевой. 7. Две штанги нам это просто футбольный бог нас пожалел. 8. Классен совсем неплох. 9. И многое-многое другое.... Как итог: ПОБЕДА!!!! И... Акинфеев всё-таки молодца.
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zigbert
1650480030
Всех болельщиков Спартака с победой! Первый тайм получился почти идеальный. Неплохо вошел в игру Классен. Максименко провел игру на отлично. Во втором тайме почему то подсели, могли и пропустить. Но конечно масса неиспользованных моментов. У ЦСКА лучший Акинфеев. Можно сказать спас свою команду от разгрома.
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NewLife
1650480045
Спасибо обеим командам за интригу до конца игры. Давно Спартак не радовал такой хорошей игрой, был быстрее и заряженнее коней, которые нервничали, ошибались и костоломили. Классен - где ж ты был раньше такой классный ? Разочаровал Конфрие, хотя старался. Соболев - дерево. У армейцев были две штанги, а у Спартака куча моментов, но Конифеев просто красавец.
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мы_не_рабы
1650482485
Всех красно-белых с победой! Зрелищная, весёлая игра. Но, столько брака от футболистов обеих команд - это не дело. Классен вовремя восстановился, надеюсь поможет закрыть позицию левого латераля. А для правых - просто какая - то непруха, то Хлусевич пуляет непонятно куда, то Кофрие..... Надеюсь, что мы пройдём оставшиеся два шага и возьмем Кубок!
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