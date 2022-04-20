В Уфе задержали экс-сотрудника ГИБДД, который делал военные билеты спортсменам. Его клиентами могли быть игроки «Уфы»

15 апреля сотрудники ФСБ задержали в Уфе бывшего работника ГИБДД Фарита Самигуллина, который делал военные билеты спортсменам, сообщает Baza.

По предварительным данным, среди его клиентов могли быть футболисты и хоккеисты из структур «Уфы» и «Салавата Юлаева». Он успел помочь как минимум восьми футболистам и нескольким хоккеистам.

По версии следствия, Самигуллин был посредником при передаче денег за военные билеты для спортсменов. Его задержали 15 апреля возле «Уфа Арены» во время получения денег за военный билет.

Самигуллину избрали меру пресечения по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Следующие два месяца он проведет под арестом.