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Кубок России. «Динамо» по пенальти обыграло «Балтику» и вышло в полуфинал

19 апреля 2022, 22:08
12

«Динамо» обыграло «Балтику» в четвертьфинале Кубка России.

Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. На гол Дениса Макарова в первом тайме калининградская команда ответила забитым мячом Ишхана Гелояна во второй половине встречи.

В серии пенальти победил московский клуб. Он вышел в полуфинал турнира.

Кубок России. 1/4 финала

Балтика (Калининград) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1, 1:0, 4:5 по пенальти)

Голы: 0:1 – Макаров, 35; 1:1 – Гелоян, 84.

Балтика: Латышонок, Остойич, Мещанинов, Тишкин (Карпович, 80), Попов, Альшин, Кашчелан (Алейник, 64), Кузьмин, Кленкин (Казаев, 46), Барсов (Гелоян, 46), Максименко (Мусаев, 69).

Динамо: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк (Варела, 46), Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров (Лесовой, 69), Тюкавин (Смолов, 77).

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо
Комментарии (12)
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portero
1650395454
сенсации не случилось....
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Persona_non_Grata
1650395469
Эх - нАдо было пенка под зад дать Динамо и выбить их из кубков за такую игру !!!
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Garrincha58
1650395573
и эта команда хочет стать чемпионом??? ужас за целый матч ни одного голевого момента судьи тянут их мля...
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ySS
1650397697
Динамо в чемпионском стиле, не показывая какой-то игры, получает результат. Тянут, говорите, так тянут чемпионов)
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Venom888
1650398755
Судя по текущей игре, Балтика вынесет Динамо, когда выйдет в РПЛ!! Да и Зенит тоже, дождитесь только и узнаете что такое обновленный Калининград!!
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zigbert
1650434732
Трудным получился матч для Динамо. Никакого особого преимущества у представителя РПЛ не было. Да еще скорей всего потеря Моро на следующий матч.
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SPACE TRUCKIN
1650466092
старательная и зубастая БАЛТИКА была нисколько не слабее кандидата в чемпионы....
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