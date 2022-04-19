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Кубок России. «Динамо» по пенальти обыграло «Балтику» и вышло в полуфинал

«Динамо» обыграло «Балтику» в четвертьфинале Кубка России.

Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. На гол Дениса Макарова в первом тайме калининградская команда ответила забитым мячом Ишхана Гелояна во второй половине встречи.

В серии пенальти победил московский клуб. Он вышел в полуфинал турнира.

Кубок России. 1/4 финала

Балтика (Калининград) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1, 1:0, 4:5 по пенальти)

Голы: 0:1 – Макаров, 35; 1:1 – Гелоян, 84.

Балтика: Латышонок, Остойич, Мещанинов, Тишкин (Карпович, 80), Попов, Альшин, Кашчелан (Алейник, 64), Кузьмин, Кленкин (Казаев, 46), Барсов (Гелоян, 46), Максименко (Мусаев, 69).

Динамо: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк (Варела, 46), Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров (Лесовой, 69), Тюкавин (Смолов, 77).

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»

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19.04.2022 22:08
Комментарии10
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    Рейтинг: +15434

    Cleaner 38 минут назад

    Балтику? По пенальти?!! И ПЯТЬДЕСЯТ лет без чемпионства...)))

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    Рейтинг: +178

    Venom888 1 час назад

    Судя по текущей игре, Балтика вынесет Динамо, когда выйдет в РПЛ!! Да и Зенит тоже, дождитесь только и узнаете что такое обновленный Калининград!!

    0
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    Рейтинг: +4646

    ySS 1 час назад

    Динамо в чемпионском стиле, не показывая какой-то игры, получает результат.
    Тянут, говорите, так тянут чемпионов)

    1
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    Рейтинг: +16509

    Garrincha58 1 час назад

    и эта команда хочет стать чемпионом??? ужас за целый матч ни одного голевого момента судьи тянут их мля...

    2
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    Рейтинг: +16930

    Persona_non_Grata > Garrincha58 1 час назад

    А судьи то тут при чем ? ( Про игру Динамо согласен )

    0
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    Рейтинг: +16930

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Эх - нАдо было пенка под зад дать Динамо и выбить их из кубков за такую игру !!!

    2
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    Рейтинг: +62410

    portero 1 час назад

    сенсации не случилось....

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    Рейтинг: +15192

    житель СПб > portero 1 час назад

    А некоторые тут пишут, что она произошла. Просто Динамо вытянули - опять...

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    Рейтинг: +178

    Venom888 > житель СПб 1 час назад

    Вытянули...это по действиям судьи в некоторых моментах было видно

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    Рейтинг: +178

    Venom888 > житель СПб 1 час назад

    Пипец, и это лидер РПЛ с кривоногим Смоловым!!

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