Кубок России. «Динамо» по пенальти обыграло «Балтику» и вышло в полуфинал

«Динамо» обыграло «Балтику» в четвертьфинале Кубка России.

Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. На гол Дениса Макарова в первом тайме калининградская команда ответила забитым мячом Ишхана Гелояна во второй половине встречи.

В серии пенальти победил московский клуб. Он вышел в полуфинал турнира.

Кубок России. 1/4 финала

Балтика (Калининград) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1, 1:0, 4:5 по пенальти)

Голы: 0:1 – Макаров, 35; 1:1 – Гелоян, 84.

Балтика: Латышонок, Остойич, Мещанинов, Тишкин (Карпович, 80), Попов, Альшин, Кашчелан (Алейник, 64), Кузьмин, Кленкин (Казаев, 46), Барсов (Гелоян, 46), Максименко (Мусаев, 69).

Динамо: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк (Варела, 46), Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров (Лесовой, 69), Тюкавин (Смолов, 77).

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