Капелло: «Кокорин – худший трансфер «Фиорентины»? Я не хочу об этом говорить»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отказался отвечать на вопрос, считает ли он покупку Александра Кокорина худшей в истории «Фиорентины».

– Кокорин – худший трансфер «Фиорентины»?

– Я не хочу об этом говорить, мне неинтересно. Я действительно не говорю об игроках в подобном ключе, как нравится вам.