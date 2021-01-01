Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

Капелло: «Кокорин – худший трансфер «Фиорентины»? Я не хочу об этом говорить»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отказался отвечать на вопрос, считает ли он покупку Александра Кокорина худшей в истории «Фиорентины».

– Кокорин – худший трансфер «Фиорентины»?

– Я не хочу об этом говорить, мне неинтересно. Я действительно не говорю об игроках в подобном ключе, как нравится вам.

  • В январе 2021 года «Фиорентина» приобрела Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор россиянин поучаствовал в 11 матчах.
  • Его контракт с итальянским клубом действует до конца сезона-2023/24.

Новости по теме
Серия А. «Фиорентина» оказалась сильнее «Венеции», Кокорин остался в запасе
Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Венецией» 1
Каррера: «Связка Дзюба-Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей» 13
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:30
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +605

    111Hunter111 1 час назад

    смотря для кого? для кокоши удачный.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11