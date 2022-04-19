Капелло: «Кокорин – худший трансфер «Фиорентины»? Я не хочу об этом говорить»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отказался отвечать на вопрос, считает ли он покупку Александра Кокорина худшей в истории «Фиорентины».
– Кокорин – худший трансфер «Фиорентины»?
– Я не хочу об этом говорить, мне неинтересно. Я действительно не говорю об игроках в подобном ключе, как нравится вам.
- В январе 2021 года «Фиорентина» приобрела Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор россиянин поучаствовал в 11 матчах.
- Его контракт с итальянским клубом действует до конца сезона-2023/24.
Источник: «Матч ТВ»