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Романцев: «Нужно вернуть забытую фразу «Мы чемпионы» на стадион «Спартака» и на улицы Москвы»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о 100-летии клуба.

«Конечно, вспоминая, сколько прожито, сколько с этим клубом связано, есть уважение взаимное. Клуб уважает нас, ветеранов, так и мы уважаем клуб.

Могу пожелать только хороших результатов, чтобы болельщики уходили со стадиона окрыленные, одухотворенные и кричали уже забытую фразу: «Мы чемпионы».

Надо ее вернуть на стадион и на улицы Москвы», – заявил Романцев.

  • Последнее чемпионство «Спартака» датировано 2017 годом.
  • В качестве тренера Романцев становился чемпионом с командой 8 раз.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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