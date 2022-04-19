Романцев: «Нужно вернуть забытую фразу «Мы чемпионы» на стадион «Спартака» и на улицы Москвы»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о 100-летии клуба.
«Конечно, вспоминая, сколько прожито, сколько с этим клубом связано, есть уважение взаимное. Клуб уважает нас, ветеранов, так и мы уважаем клуб.
Могу пожелать только хороших результатов, чтобы болельщики уходили со стадиона окрыленные, одухотворенные и кричали уже забытую фразу: «Мы чемпионы».
Надо ее вернуть на стадион и на улицы Москвы», – заявил Романцев.
- Последнее чемпионство «Спартака» датировано 2017 годом.
- В качестве тренера Романцев становился чемпионом с командой 8 раз.
Источник: телеграм-канал «Спартака»