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  • Чернов – о переходе в «Спартак»: «Я ничего плохого ЦСКА не сделал»

Чернов – о переходе в «Спартак»: «Я ничего плохого ЦСКА не сделал»

19 апреля 2022, 13:46
1

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о трансфере в московский клуб минувшей зимой.

– Первая новость об интересе к тебе «Спартака» появилась два года назад. Слышал об этом?

– Мне никто ничего не говорил. Да и в этом году мне перед трансфером ничего не сообщали. О желании провести 200-300 матчей за «Крылья» я в январе говорил с полной уверенностью, что продолжу играть в Самаре.

Но потом «Спартак» вышел с предложением, и я решил, что это шаг вперед, возможность тренироваться с лучшими игроками, открывать для себя что-то новое.

– Когда это решил?

– К концу первых сборов. С женой и мамой мы долго обдумывали предложение «Спартака» и пришли к выводу, что второй раз в такую команду могут не позвать.

В итоге все решилось быстро. В «Крылья» перешел Илья Гапонов, а я оказался в «Спартаке» раньше, чем планировалось. Рад, что все так сложилось. У меня больше времени на адаптацию.

– Когда ты перестал играть за «Крылья» на сборах?

– Когда выяснилось, что я подписал предварительный контракт со «Спартаком». С того момента я на сборах просто по кругу бегал. Стало ясно, что в «Крыльях» на меня не рассчитывают.

Но я тепло со всеми простился. До сих пор общаюсь с ребятами из команды – переписываемся и шутим друг над другом после игр.

– Четвертьфинал Кубка будет на стадионе ЦСКА. Наверняка с трибун в твой адрес будет какой-то негатив. Раньше ты ведь с таким не сталкивался?

– Ну да, ни разу не было. В февральском матче я был в запасе, бегал у трибуны, где сидели ультрас ЦСКА, и даже специально смотрел на них – ждал какой-то ответной реакции.

Если бы хотели – крикнули бы мне что-нибудь. Но вроде все нормально прошло. Я им за это благодарен. Мой выбор может кому-то не нравиться, но ЦСКА я ничего плохого не сделал и о болельщиках всегда отзывался по-доброму. Футбол должен объединять людей.

  • Чернов – воспитанник ЦСКА.
  • Он покинул клуб в 2019 году.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Чернов Никита
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alefreddy
1650389213
замена Жиго не подведи
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