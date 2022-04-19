Ришарлисон и Лаутаро Мартинес были в шорт-листе «Зенита» в 2017 году

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, какие футболисты были в шорт-листе петербургского клуба до 2017 года.

— Ваш предшественник на посту шеф-скаута «Зенита» Антон Евменов говорил, что «Зенит» в 2016 году вел Чаглара Сеюнджю, нынешнего защитника «Лестера» и сборной Турции. А кого еще в те времена изучал «Зенит» из тех, кто сейчас на слуху?

— Чаглар играл в «Алтынорду» — клубе, выпускающем качественных молодых футболистов. Но по различным причинам, в том числе нефутбольным, от этого трансфера пришлось отказаться.

Из того периода, до 2017-го, в «Зенит» мог перейти парагвайский хавбек Мигель Альмирон. По нему велась большая работа, но почему-то он не перешел. Хакима Зиеша мы рассматривали на позицию «десятки», тогда он был в «Твенте».

Целую группу футболистов я вживую рассмотрел на молодежном чемпионате Южной Америки-2017 в Эквадоре: Ришарлисона (сейчас – «Эвертон»), Дугласа Луиза («Астон Вилла»), Кайо Энрике («Монако»), Лаутаро Мартинеса («Интер»), Матиаса Винью («Рома»), Хуана Фойта («Вильярреал»), Матиаса Сарачо («Атлетико Минейро»), и Гильерме Арана («Атлетико Минейро»).

— Вы их предлагали руководству?

— Они были в шорт-листах. Нет такого, что я прихожу и говорю: «А давайте вот этого возьмем». Мы смотрим всех футболистов на все позиции, даже на русифицированные.