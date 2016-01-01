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Газизов: «Уфа» не рассматривает кандидатуру Гончаренко. У нас есть тренер»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможное возвращение Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба.

– У нас есть тренер, есть тренерский штаб, они работают. Такая кандидатура не рассматривается, у нас есть тренер же. Я очень хорошо знаю Гончаренко, но это неправда.

– Возможно ли изменение в тренерском штабе на следующий сезон?

– Пока рассуждать давайте не будем. Закончим этот сезон пока что. А на перспективу пока думать не будем.

  • Гончаренко тренировал «Уфу» в 2016 году.
  • Башкирский клуб идет на 14-м месте в РПЛ.
  • 5 января Гончаренко покинул «Краснодар».

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Источник: «Спорт день за днем»

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