Газизов: «Уфа» не рассматривает кандидатуру Гончаренко. У нас есть тренер»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможное возвращение Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба.
– У нас есть тренер, есть тренерский штаб, они работают. Такая кандидатура не рассматривается, у нас есть тренер же. Я очень хорошо знаю Гончаренко, но это неправда.
– Возможно ли изменение в тренерском штабе на следующий сезон?
– Пока рассуждать давайте не будем. Закончим этот сезон пока что. А на перспективу пока думать не будем.
- Гончаренко тренировал «Уфу» в 2016 году.
- Башкирский клуб идет на 14-м месте в РПЛ.
- 5 января Гончаренко покинул «Краснодар».
Источник: «Спорт день за днем»