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Гончаренко может вернуться в свой бывший клуб из России (Илья Казаков)

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил о возможном возвращении белорусского тренера Виктора Гончаренко в РПЛ.

«Интересный слух понедельника – Гончаренко может с нового сезона вернуться в Россию.

Причем в свой бывший клуб. Работал здесь в нескольких. Угадать не сложно», – написал Казаков в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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Сегодня, 12:57
Комментарии4
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    Рейтинг: +1730

    VGreen 30 минут назад

    Почему угадать не сложно? Вроде сложно
    «Кубань» - ну вряд ли
    «Урал», - ушел оттуда со скандалом
    «Уфа» - Стукалов вроде справляется. да и вряд ли Уфа готова платить требуемую зп Гончаренке
    ЦСКА - там братья неплохо справляются
    «Краснодар» - нуу, как то его оттуда выкинули. захочет ли вернуться....Но с учетом ухода иностранцев и изменения стратегии, то возможно...

    0
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    Рейтинг: +1730

    VGreen > VGreen 22 минуты назад

    Пишут что всё же Урал...а как же великолепный Шалимов))

    0
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    Рейтинг: +2414

    acor94 33 минуты назад

    Не дай бог Краснодар...

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  • ...
    Рейтинг: +532

    Forvard47 33 минуты назад

    из 5 остается только 1 вариант это Урал

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