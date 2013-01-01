Гончаренко может вернуться в свой бывший клуб из России (Илья Казаков)

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил о возможном возвращении белорусского тренера Виктора Гончаренко в РПЛ.

«Интересный слух понедельника – Гончаренко может с нового сезона вернуться в Россию.

Причем в свой бывший клуб. Работал здесь в нескольких. Угадать не сложно», – написал Казаков в своем телеграм-канале.