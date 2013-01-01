Гончаренко может вернуться в свой бывший клуб из России (Илья Казаков)

Почему угадать не сложно? Вроде сложно
«Кубань» - ну вряд ли
«Урал», - ушел оттуда со скандалом
«Уфа» - Стукалов вроде справляется. да и вряд ли Уфа готова платить требуемую зп Гончаренке
ЦСКА - там братья неплохо справляются
«Краснодар» - нуу, как то его оттуда выкинули. захочет ли вернуться....Но с учетом ухода иностранцев и изменения стратегии, то возможно...
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил о возможном возвращении белорусского тренера Виктора Гончаренко в РПЛ.
«Интересный слух понедельника – Гончаренко может с нового сезона вернуться в Россию.
Причем в свой бывший клуб. Работал здесь в нескольких. Угадать не сложно», – написал Казаков в своем телеграм-канале.
- Гончаренко работал в России с 2013 по 2022 год.
- Он возглавлял «Кубань», «Урал», «Уфу», ЦСКА и «Краснодар».