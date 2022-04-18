Зарема – об Иванове на VAR в дерби с ЦСКА: «Он будет действовать по январским, февральским или апрельским рекомендациям?»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала назначение Сергея Иванова в качестве арбитра VAR на матч 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.
— Беспокоит ли вас назначение Сергея Иванова в качестве VAR на матч с ЦСКА?
— В первую очередь хотелось бы узнать, по каким рекомендациям будет действовать Иванов на этот раз — по январским, февральским или апрельским? Пусть сразу скажут болельщикам и игрокам обеих команд.
- Иванов обслуживал матч 23-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Спартаком» (1:1).
- Он ошибочно не удалил защитника хозяев Кирилла Гоцука за фол на Айртоне.
- Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.
- Иванов не вынес Гоцуку даже предупреждение.
Источник: «Спорт-Экспресс»