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Зарема – об Иванове на VAR в дерби с ЦСКА: «Он будет действовать по январским, февральским или апрельским рекомендациям?»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала назначение Сергея Иванова в качестве арбитра VAR на матч 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.

— Беспокоит ли вас назначение Сергея Иванова в качестве VAR на матч с ЦСКА?

— В первую очередь хотелось бы узнать, по каким рекомендациям будет действовать Иванов на этот раз — по январским, февральским или апрельским? Пусть сразу скажут болельщикам и игрокам обеих команд.

  • Иванов обслуживал матч 23-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Спартаком» (1:1).
  • Он ошибочно не удалил защитника хозяев Кирилла Гоцука за фол на Айртоне.
  • Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.
  • Иванов не вынес Гоцуку даже предупреждение.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 14:54
Комментарии7
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    Рейтинг: +5239

    Павелий 12 минут назад

    Он будет судить согласно последнему платежу от Газпрома. Увы, но деньги газпрома и ВЛАДЕНИЕ им ФК Зенит лишь губят российский футбол.

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    Рейтинг: +10

    fgjhfgjgh 23 минуты назад

    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
    теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
    king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

    0
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    Рейтинг: +14337

    ilichkadr 24 минуты назад

    Ясный перец, что по средним рекомендациям будет действовать Иванов. Апрельский Пленум ЦК КПСС от 25 апреля 1985 г. никто не отменял. Плюс/минус пенальти, красная карточка.

    0
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    Рейтинг: +857

    Дубина 27 минут назад

    Он будет действовать по январским, февральским или апрельским рекомендациям?»

    По газпромовским)

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    Рейтинг: +14337

    ilichkadr > Дубина 21 минуту назад

    Газпрому всё равно кого иметь в полуфинале. Хотелось бы конечно Спартак, но видимо придётся коней запрячь.

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    Рейтинг: +1457

    Беспонтий 53 минуты назад

    апрельские тезисы тётя
    апрельские
    _______
    "Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего."(с) Ленин.

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    Ответить
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    Рейтинг: +16905

    Persona_non_Grata > Беспонтий 40 минут назад

    Эти тезисы в Госдуму надо направить !

    2
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