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Москалев рассудит ЦСКА и «Спартак» в 1/4 финала Кубка России

РФС опубликовал список судей на четвертьфинальные матчи Кубка России.

19 апреля (вторник)

«Балтика»«Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный – Евгений Буланов;

20 апреля (среда)

«Енисей»«Рубин»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный – Роман Сафьян;

«Алания»«Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов;

ЦСКА – «Спартак»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты – Алексей Лунeв, Валентин Мурашов; резервный – Алексей Матюнин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков.

  • Игры в Калининграде и Красноярске пройдут без использования VAR.
  • Причина – отсутствие технической возможности.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии5
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    Рейтинг: +15925

    paracetamol 59 минут назад

    Москалев, готовься к полиграфу!

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    Ответить
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    Рейтинг: +1438

    Беспонтий 2 часа назад

    безбородов неплохо себя зарекомендовал
    ---------
    в разработку

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +7018

    vladik12 2 часа назад

    А че, на матчах "Балтика" - "Динамо" и "Енисей" - "Рубин" ВАР не нужен?..

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    Рейтинг: +1438

    Беспонтий > vladik12 2 часа назад

    в кёниге все технические возможности

    на вес газа

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    Рейтинг: +15925

    paracetamol > vladik12 58 минут назад

    Там ясно кто выиграет, зачем ВАР, если все расписано, деньги лишние тратить, мля!

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