Москалев рассудит ЦСКА и «Спартак» в 1/4 финала Кубка России

РФС опубликовал список судей на четвертьфинальные матчи Кубка России.
19 апреля (вторник)
«Балтика» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный – Евгений Буланов;
20 апреля (среда)
«Енисей» – «Рубин»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный – Роман Сафьян;
«Алания» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов;
ЦСКА – «Спартак»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты – Алексей Лунeв, Валентин Мурашов; резервный – Алексей Матюнин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков.
- Игры в Калининграде и Красноярске пройдут без использования VAR.
- Причина – отсутствие технической возможности.
Источник: сайт РФС