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Лавров: «Объединения фанатов полезны. Надо перенимать у Запада культуру поддержки команд»

Глава МИД Сергей Лавров высказался о фанатах российских клубов.

«Есть люди, которые (их трудно назвать патриотами своей команды) говорят, что болеют за хороший футбол. Все хотят хорошего футбола. Что здесь такого необычного?

Но приверженец клуба — это отдельная категория, его можно называть, как вы сказали, фанат, болельщик. Считаю, все эти фратрии, объединения фанатов полезны.

Есть попытки экстремально настроенных ребят увести эти движения не в ту сторону, устраивать вместо поддержки футбола состязания кто кого побьет: спартаковцы зенитовцев или динамовцы — спартаковцев или ЦСКА. Это плохо для футбола.

Если что-то и надо нам перенимать у Запада, так это культуру поддержки своих команд, культуру поведения на стадионах», – сказал Лавров.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: -2

    Феникс 28 1 час назад

    перенимать у Запада =====Всю дорогу поливать Запад, а теперь у "недружественных" стран перенимать ? )))

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    Рейтинг: +383

    чаппай > Феникс 28 27 минут назад

    Да у него вся семья, всё активы на Западе, это россиянам они втирают, что запад враг, чтобы от своих делишек внимание отвести.

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    Рейтинг: -2

    Феникс 28 > чаппай 16 минут назад

    И ведь верит большинство россиян, что Запад самоубийца хочет напасть на ядерную Россию. А пу и компания внушают и внушают образ врага...И все компания уже давно мультимиллионеры...Хотя у некоторых в налоговых декларациях в собственности автомобиль Нива , прицеп Скиф. )))

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