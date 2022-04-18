Лавров: «Объединения фанатов полезны. Надо перенимать у Запада культуру поддержки команд»

Глава МИД Сергей Лавров высказался о фанатах российских клубов.

«Есть люди, которые (их трудно назвать патриотами своей команды) говорят, что болеют за хороший футбол. Все хотят хорошего футбола. Что здесь такого необычного?

Но приверженец клуба — это отдельная категория, его можно называть, как вы сказали, фанат, болельщик. Считаю, все эти фратрии, объединения фанатов полезны.

Есть попытки экстремально настроенных ребят увести эти движения не в ту сторону, устраивать вместо поддержки футбола состязания кто кого побьет: спартаковцы зенитовцев или динамовцы — спартаковцев или ЦСКА. Это плохо для футбола.

Если что-то и надо нам перенимать у Запада, так это культуру поддержки своих команд, культуру поведения на стадионах», – сказал Лавров.