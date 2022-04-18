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  • Терехов: «Россия богата ресурсами, но средняя зарплата по регионам – 10-15 тысяч. Не знаю, почему все так»

Терехов: «Россия богата ресурсами, но средняя зарплата по регионам – 10-15 тысяч. Не знаю, почему все так»

18 апреля 2022, 13:47
15

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о зарплатах в России.

– Что нужно изменить в нашем детском футболе, кроме того, что убрать игры на результат?

– Зарплату тренеров в провинции. Часто они работают на условиях совмещения. Мои друзья в Брянске работают детскими тренерами, совмещая основную работу с работой детского тренера. Кому там нужен результат, кому нужно, чтобы 8-летний мальчик вырос футболистом? В основном набирают всех подряд, чтобы зарабатывать деньги на родителях. Обучение отходит на второй план.

Надо сделать так, чтобы профессия тренера стала престижной. Чтобы в нее шли бывшие футболисты или те, у кого что-то не получилось в раннем возрасте. Чтобы они видели, что их труд вознаграждается.

А когда они получают 12 тысяч рублей, какой стимул возиться с детьми? Ты найдешь подработку в частной школе за 20 тысяч, и будешь совмещать, просто кидая мяч.

– Кто виноват в том, что сейчас все так грустно?

– Да в стране в целом средняя зарплата по регионам – 10-12-15 тысяч. Страна такая, что все получают немного.

– А с кого можно спросить об этом?

– Кто руководит всем этим, назначает такие зарплаты.

Я не знаю, как это исправить и почему все так, учитывая, что страна богата ресурсами. Это печально. Все хотят жить в достатке, как в Европе, но пока у нас пенсии по 12 тысяч.

– Обычно футболисты не знают, как живет страна. Дмитрий Тарасов уверен, что у нас все супер. Откуда вы знаете про зарплаты в 15 тысяч?

– Думаю, Дмитрий Тарасов в курсе, как живет страна. Просто человек живет по ветру и понимает, что и когда говорить.

А я знаю, потому что из провинции. Знаю, как мало зарабатывали родители, хотя отец уходил в 7 утра и приходил в 12 ночи. Сколько сейчас зарабатывает брат. Как тяжело найти работу. У меня друзья в Брянске. Я знаю, что там хорошее достижение – 17-20 тысяч рублей.

  • Терехову в июне исполнится 32 года.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
  • В октябре футболист дебютировал за сборную России.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Сочи Терехов Сергей
Комментарии (15)
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Клаус
1650279214
Почтальоны получают 3-4к в деревнях)
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BRO_football
1650279385
Кого спросить? У Терехова яиц не хватает, чтобы дать прямой ответ на вопрос. С министерства спорта надо спрашивать, да с РФС.
Ответить
mazar7777
1650279666
Чтоб кредиты брали. Банки рулят миром
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Кирилл Михайлов
1650279892
Когда живешь на нефтяной и газовой игле, тебя меньше всего заботят поступления от налогов. Какой смысл работать над повышением зарплат, если можно сосать трубу?
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Persona_non_Grata
1650282150
А с кого можно спросить об этом? - " рыба гниет с головы " (((
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R_a_i_n
1650292862
Потому что у нас капитализм. При таком строе живет 1-2 % населения, остальные их обслуживают.
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Vitaga
1650294609
как то посчитал по официальным данным - что ессно меньше чем реально на какцю сумму продает ресурсов Россия ежегодно. курс бакса тогда был 30р. вышло по 10.000 зеленых на человека гражданина страны. за год. это как у Ельцина в своё время спросили - на Чечню было выделено 9 триллионов рублей. дошло 2. где остальные? - да Бог его знает.... денег нет - но вы держитесь... хорошего вам настроения
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