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Терехов: «Россия богата ресурсами, но средняя зарплата по регионам – 10-15 тысяч. Не знаю, почему все так»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о зарплатах в России.

– Что нужно изменить в нашем детском футболе, кроме того, что убрать игры на результат?

– Зарплату тренеров в провинции. Часто они работают на условиях совмещения. Мои друзья в Брянске работают детскими тренерами, совмещая основную работу с работой детского тренера. Кому там нужен результат, кому нужно, чтобы 8-летний мальчик вырос футболистом? В основном набирают всех подряд, чтобы зарабатывать деньги на родителях. Обучение отходит на второй план.

Надо сделать так, чтобы профессия тренера стала престижной. Чтобы в нее шли бывшие футболисты или те, у кого что-то не получилось в раннем возрасте. Чтобы они видели, что их труд вознаграждается.

А когда они получают 12 тысяч рублей, какой стимул возиться с детьми? Ты найдешь подработку в частной школе за 20 тысяч, и будешь совмещать, просто кидая мяч.

– Кто виноват в том, что сейчас все так грустно?

– Да в стране в целом средняя зарплата по регионам – 10-12-15 тысяч. Страна такая, что все получают немного.

– А с кого можно спросить об этом?

– Кто руководит всем этим, назначает такие зарплаты.

Я не знаю, как это исправить и почему все так, учитывая, что страна богата ресурсами. Это печально. Все хотят жить в достатке, как в Европе, но пока у нас пенсии по 12 тысяч.

– Обычно футболисты не знают, как живет страна. Дмитрий Тарасов уверен, что у нас все супер. Откуда вы знаете про зарплаты в 15 тысяч?

– Думаю, Дмитрий Тарасов в курсе, как живет страна. Просто человек живет по ветру и понимает, что и когда говорить.

А я знаю, потому что из провинции. Знаю, как мало зарабатывали родители, хотя отец уходил в 7 утра и приходил в 12 ночи. Сколько сейчас зарабатывает брат. Как тяжело найти работу. У меня друзья в Брянске. Я знаю, что там хорошее достижение – 17-20 тысяч рублей.

  • Терехову в июне исполнится 32 года.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
  • В октябре футболист дебютировал за сборную России.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии12
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    Рейтинг: +16905

    Persona_non_Grata 1 час назад

    А с кого можно спросить об этом? - " рыба гниет с головы " (((

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    Рейтинг: -2

    Феникс 28 1 час назад

    страна богата ресурсами.====== Куда уходят ресурсы ---стоимость танка 3 млн. долларов, Су-30 – 33 млн долларов, крейсер , ставший подлодкой стоил 750 млн. долларов. Учитывая что в спецоперации на металлом пошли сотни единиц техники, зарплаты повышаться не будут.

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    Рейтинг: +234

    Кирилл Михайлов 2 часа назад

    Когда живешь на нефтяной и газовой игле, тебя меньше всего заботят поступления от налогов. Какой смысл работать над повышением зарплат, если можно сосать трубу?

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +16905

    Persona_non_Grata > Кирилл Михайлов 1 час назад

    Сосут трубу единицы, остальные сосут совсем другое (((

    6
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    Рейтинг: +1927

    almanev > Кирилл Михайлов 53 минуты назад

    Зачетный коммент!)

    0
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    Рейтинг: +32

    mazar7777 2 часа назад

    Чтоб кредиты брали. Банки рулят миром

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    Рейтинг: +11275

    BRO_football 2 часа назад

    Кого спросить? У Терехова яиц не хватает, чтобы дать прямой ответ на вопрос. С министерства спорта надо спрашивать, да с РФС.

    0
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    Рейтинг: +26

    Клаус 2 часа назад

    Почтальоны получают 3-4к в деревнях)

    0
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    Рейтинг: +668

    BuenosArgentina > Клаус 2 часа назад

    кто на что учился

    0
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    Рейтинг: +383

    чаппай > BuenosArgentina 1 час назад

    Не в учебе дело. В развитых странах, где у власти не ворьё, почтальоны если и получают 30-40 долларов, то в день

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    Рейтинг: +1735

    VGreen > BuenosArgentina 1 час назад

    любой труд важен. Почему почтальон должен получать крохотную зарплату? он делает свою работу, которая важна и необходима. Или всем нужно учиться на менеджеров/нефтяников/юристов/программистов? Кто тогда будет выполнять обычную, но жизненно необходимую работу?

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    Рейтинг: +16905

    Persona_non_Grata > VGreen 1 час назад

    Для этого государство и существует, но оно должно быть повернуто лицом к своим гражданам, а не ж... й, как у нас (((

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