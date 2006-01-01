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Терехов – о зарплатах в РПЛ: «У нас привозят никому не известных иностранцев и дают по 2 миллиона»

Фланговый защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о зарплатах в российских клубах.

– Вам не кажется, что лимит раздувает зарплаты россиян, и это, возможно, главное зло?

– Не кажется. Футболист не сам себе назначает зарплату. Почему руководители не могут собраться и принять джентльменское соглашение, чтобы не давать такие зарплаты?

Просто уроните зарплаты. Не давайте по три миллиона в год, в чем проблема? Дайте миллион. Если ему будет мало, он поедет в Европу.

Понятно, что хороших русских хотят многие клубы, но не должно быть такого, что один клуб предлагает миллион, а другой – четыре. Вы предложите не четыре, а полтора, и человек уже будет думать, где перспективнее.

А сейчас понятно, что все идут за деньгами, но через два года о них не слышно. Они всплывают где-нибудь в чемпионате Узбекистана, как Ваня Соловьев. Проблема не только в футболистах.

– А я и не говорю про футболистов. У меня есть ощущение, что джентльменское соглашение просто не будет работать. Клубы – конкуренты, все равно найдется какой-нибудь «Зенит», который выйдет из соглашения.

– В этом и вопрос. Целая система работает неправильно. Вы еще говорите, что русским много сыплют. Но иностранцам тоже сыплют.

Какой процент русских сейчас получает достойные деньги? Только в топ-4 некоторые футболисты? Остальные по меркам РПЛ получают примерно одинаково.

У нас привозят никому не известных иностранцев, и дают по два миллиона евро, хотя человек играл в чемпионате Бельгии и больше нигде не играл.

А все думают, что он топ-футболист, ему надо давать хорошую зарплату. Русский почему-то этих денег не достоин.

– Вы про человека, которого купил «Спартак»?

– Таких примеров много. Про человека никто не слышал, но агенты пиарят, и он приезжает звездой. Клуб, который продал, хлопает в ладоши: «Русские дали 10 миллионов евро, хотя его цена – миллион».

И личку еще дали на уровне топ-игроков РПЛ, хотя он такой же, как средний русский.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии6
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    Рейтинг: +16492

    Garrincha58 48 минут назад

    играл бы ты Терёха как Жирков молодости и ты бы получал 2.5 ляма, но ты средний игрок сам говоришь закончишь и никто не вспомнит

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    Рейтинг: +15925

    paracetamol 54 минуты назад

    С этим надо кончать! Терехову дать 2,5 ляма!

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    Рейтинг: +746

    talgatnurzhanov2006 1 час назад

    Кофрие

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    Рейтинг: +15925

    paracetamol > talgatnurzhanov2006 55 минут назад

    Безобразиё!

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    Рейтинг: +62241

    portero 1 час назад

    Футбол отражение всей системы в других отраслях перекосы еще больше, охеревщие воры-чинуши во власти и олигархи жркщие ресурсы страны в свои ненасытные хари, эти твариина утилизацию, но всё наоборот утилизируют мужиков, на спецохерации....

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    Рейтинг: +7018

    vladik12 1 час назад

    Это он про Кассьерру?)

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