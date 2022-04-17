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Хапов – после ничьей с «Сочи»: «Все могло сложиться для «Локомотива» еще хуже»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов дал комментарий после матча с «Сочи» (2:2).

«Вам же понравился матч? (смеется) Честно говоря, не думал, что главные тренеры получают такой валидол. Для меня это в первый раз.

Что касается игры – не понравилось то, что опять начали матч неорганизованно. Почему-то были ошибки. Все могло сложиться еще хуже. Но во втором тайме мы чуть-чуть перестроились и сыграли в довольно хороший футбол», – сказал Хапов.

  • «Локо» набрал 38 очков и занимает 6 место в РПЛ.
  • Следующий матч – 23 апреля против «Нижнего Новгорода».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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17.04.2022 21:18
Комментарии1
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    Рейтинг: +4068

    PAREVG. 3 часа назад

    А если бы забили в концовке, могло быть и лучше.
    Хотя если честно, результат справедлив. НИЧЕЙНЫЙ.

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