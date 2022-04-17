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Хомуха: «ЦСКА будет и дальше терять очки»

17 апреля 2022, 14:26
2

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха предрек клубу дальнейшие потери очков. Накануне команда Алексея Березуцкого упустила победу над «Уфой» (1:1).

«Думаю, ЦСКА и дальше будет терять очки. Сейчас в оставшихся матчах идет распределение позиций как вверху турнирной таблицы, так и внизу. Поэтому простых игр быть не может.

Каждая встреча сейчас решающая. Теперь ЦСКА будет бороться за попадание в тройку призеров. Отрыв от «Динамо» все-таки достаточно большой. Думаю, армейцы будут пытаться поправить ситуацию с неудачными последними играми, чтобы на хорошей ноте завершить чемпионат», – сказал Хомуха.

  • Уфимцы накануне спаслись на 90+5 минуте.
  • ЦСКА занимает 3-е место.
  • Ближайший соперник – «Спартак» (20 апреля).

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Источник: Euro-football
Россия. Премьер-лига ЦСКА Хомуха Дмитрий
Комментарии (2)
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OOOVVV.
1650201053
Типун Хомухе на клаву, чтобы не сбылось ))).
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CSKA57
1650222398
С такой позорной игрой, и к гадалке не ходи!
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