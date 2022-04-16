РПЛ. «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в Москве, Соболев забил впервые с ноября

«Спартак» и «Рубин» не выявили сильнейшего в 25-м туре РПЛ. У хозяев впервые с ноября отличился в чемпионате нападающий Александр Соболев.

У гостей голевым пасом отметился бывший футболист «Спартака» Александр Зуев.

Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.

«Рубин» не побеждает в шести матчах подряд.

«Спартак» не побеждает «Рубин» дома в РПЛ с 2017 года.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Игнатьев, 30; 1:1 – Соболев, 69.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Джикия, Жиго, Зобнин (Мартинс, 78), Игнатов, Хлусевич, Умяров (Пруцев, 32), Мозес (Бакаев, 46), Соболев, Николсон.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, В. Игнатьев (Апшацев, 73), Зуев, Ломовицкий, Бакаев (Фаттахов, 82), Мусаев, Самошников, Лисакович.

Предупреждения: Хлусевич, 41; Бакаев, 53 – Ломовицкий, 10.

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