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РПЛ. «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в Москве, Соболев забил впервые с ноября

«Спартак» и «Рубин» не выявили сильнейшего в 25-м туре РПЛ. У хозяев впервые с ноября отличился в чемпионате нападающий Александр Соболев.

У гостей голевым пасом отметился бывший футболист «Спартака» Александр Зуев.

Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.

«Рубин» не побеждает в шести матчах подряд.

«Спартак» не побеждает «Рубин» дома в РПЛ с 2017 года.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Игнатьев, 30; 1:1 – Соболев, 69.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Джикия, Жиго, Зобнин (Мартинс, 78), Игнатов, Хлусевич, Умяров (Пруцев, 32), Мозес (Бакаев, 46), Соболев, Николсон.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, В. Игнатьев (Апшацев, 73), Зуев, Ломовицкий, Бакаев (Фаттахов, 82), Мусаев, Самошников, Лисакович.

Предупреждения: Хлусевич, 41; Бакаев, 53 – Ломовицкий, 10.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 20:58
Комментарии26
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    Рейтинг: +754

    Dizgen 45 секунд назад

    Это не тренер, это ПОЗОР

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    Рейтинг: +13491

    NewLife 1 минуту назад

    Старая военная истина: отряд львов под командованием барана слабее, чем отряд баранов под командованием льва. Хоть Слуцкер далеко не лев, но Ваноли баран из баранов. Зобнин уже давно свое отыграл, а он его ставит раз за разом, опорная зона как была пустой, такой и осталась.

    1
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    Рейтинг: +31157

    VVM1964 1 минуту назад

    Доминировали, доминировали, но недодоминировали, впрочем это было и в большинстве весенних матчей (((. Вредителем на поле в первом тайме был Хлусевич и не понятно зачем все атаки было проводить через его фланг - ни ударить, ни пас отдать, ни даже из-за боковой ударить - запорол ВСЁ что возможно, при том что игрок зрячий и не глупый - позицию выбирает хорошо и в активности не упрекнешь, но этого мало - на скамейку. Второй тайм поднасели, с выходом Бакаева, который смазал о себе впечатление совершенно не нужным и не красивым нырком, однако заменить того же Хлусевича оказалось некем - думаю, будь здоров Промес, нам бы таки удалось додавить Рубин .

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    Рейтинг: +10614

    alex1951 1 минуту назад

    Что за беда такая?
    Народ опять разочарован......
    И даже знаем в ком.........В троице : Федун -главный мафиозо,его мамка ,на букву Z и наконец очередная жертва - макаронный тренер.....

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    Рейтинг: +824

    хав_бек 2 минуты назад

    Ничья, которая равна поражению по сегодняшней игре

    1
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    Рейтинг: +554

    k611 2 минуты назад

    Вопрос почему красно-белые так пассивно играли в первом тайме. Всё-таки дома такой Рубин надо обыгрывать. Другой вопрос, что сам Спартак в этом сезоне мягко говоря не радует хорошими результатами. Во втором тайме конечно было видно желание победить у красно-белых, но вот с реализацией конечно есть проблемы...

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    Рейтинг: +10573

    knikos > k611 38 секунд назад

    С какой реализацией ? Что , так много моментов было ?

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    Рейтинг: +19019

    derrik2000 3 минуты назад

    Посмотрел.
    Очередной раз увидел то, что ожидал.
    Характер у игрочишек и заряженность на ИГРУ И БОРЬБУ - "пластилиновые".
    Хлусевич - фуфло, а не игрок.
    Зачем его покупали???
    Самомнение игровое - до Солнца достаёт, а умения - ноль.
    Ну, или просто для ФНЛ хватит.
    Таких как ентот Хлусевич в Спартаке - мешок.

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    Рейтинг: +17607

    DVOK68 4 минуты назад

    Хвалить Спартак не буду,ибо не за что.Игра средненькая и итог такой же.
    Кроме движения и желания сражаться Спартак не показал НИЧЕГО.Командная игра отсутствует,каждый бьётся только за себя,а это неправильно.Отдельные пасы проходят-и будь доволен)

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    Рейтинг: +21

    kostilio 4 минуты назад

    все как всегда

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    Рейтинг: +494

    Suvorov51 7 минут назад

    Просто встретились два одиночества. да такой футбол можно смотреть только лёжа. ну все соответствует турнирной таблице

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    Рейтинг: +10573

    knikos > Suvorov51 4 минуты назад

    Все наперёд ...бей-беги ... Команды транспотртного цеха и отдела снабжения ничейку сгоняли . Дааа , уровень ещё тот ...у обеих команд .

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