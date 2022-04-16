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  • РПЛ. «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в Москве, Соболев забил впервые с ноября

РПЛ. «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в Москве, Соболев забил впервые с ноября

16 апреля 2022, 20:58
109

«Спартак» и «Рубин» не выявили сильнейшего в 25-м туре РПЛ. У хозяев впервые с ноября отличился в чемпионате нападающий Александр Соболев.

У гостей голевым пасом отметился бывший футболист «Спартака» Александр Зуев.

Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.

«Рубин» не побеждает в шести матчах подряд.

«Спартак» не побеждает «Рубин» дома в РПЛ с 2017 года.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Игнатьев, 30; 1:1 – Соболев, 69.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Джикия, Жиго, Зобнин (Мартинс, 78), Игнатов, Хлусевич, Умяров (Пруцев, 32), Мозес (Бакаев, 46), Соболев, Николсон.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, В. Игнатьев (Апшацев, 73), Зуев, Ломовицкий, Бакаев (Фаттахов, 82), Мусаев, Самошников, Лисакович.

Предупреждения: Хлусевич, 41; Бакаев, 53 – Ломовицкий, 10.

Календарь РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин
Комментарии (109)
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B.G.
1650131942
Рубин с ничьей!
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VVM1964
1650132517
Доминировали, доминировали, но недодоминировали, впрочем это было и в большинстве весенних матчей (((. Вредителем на поле в первом тайме был Хлусевич и не понятно зачем все атаки было проводить через его фланг - ни ударить, ни пас отдать, ни даже из-за боковой ударить - запорол ВСЁ что возможно, при том что игрок зрячий и не глупый - позицию выбирает хорошо и в активности не упрекнешь, но этого мало - на скамейку. Второй тайм поднасели, с выходом Бакаева, который смазал о себе впечатление совершенно не нужным и не красивым нырком, однако заменить того же Хлусевича оказалось некем - думаю, будь здоров Промес, нам бы таки удалось додавить Рубин .
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NewLife
1650132665
Правильно прикладывать ступню к мячу учат в детских школах, Хлусевич, видимо, прогуливал тренировки.
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житель СПб
1650132898
Сочувствовал по игре больше Рубину - ему очки нужнее... Но Спартак во 2 тайме порадовал! Молодцы! И еще - на 87 минуте надо было ставить пенальти на Соболеве! Игроки защиты наглеют - схватить напа за шею, завалить в штрафной... Сегодня у нас пенальти не поставили, сейчас у Спартака. После этого стал в этой игре полностью болеть за Спартак.
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Беспонтий
1650133225
суматоха кутерьма за очком погоня в нападеньи два дерьма похудевший лёня свист трибун падёж скота вялое хотение собственно на этом всё от матча впечатление
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oyabun
1650133558
Спартак настолько ослабленный Рубин обязан был побеждать. Но как и в прошлой игре проспал весь первый тайм. А одного второго для победы не хватило. Отдельное замечание - играем только правым флангом, Айртона очень не хватает. Я сразу говорил это невосполнимая потеря и огромная ошибка. В ответ слышал - ничего страшного Классен легко заменит. Не заменил. Никто не заменил. Всё равно что однорукий играет сейчас Спартак и это надо как то решать.
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_Marqella_
1650133965
Надо срочно менять тренера, результаты у Спартака удручающие...
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zigbert
1650135134
Не такого результата ждали от Спартака. Какая то вялая игра до пропущенного мяча. С выходом Бакаева и Мартинса игра оживилась. Но одно дело когда Спартак выигрывает и когда нужно сравнивать счет. Много суетливости и неверных решений. А наносить удары по воротам совсем разучились. Рискованные действия вблизи своей штрафной, когда мяч теряли несколько раз. Хорошо что сумели сравнять счет. Но главные матчи еще впереди.
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nominum
1650135433
Спартак, бесспорно , играл лучше и был достоин победы. Но за Рубин порадуюсь. Просто на Слуцкого уже больно смотреть. А так хоть петлю с его шеи сняли. Хоть Рубин и выше Ростова по таблице но всё равно Казани удачи!
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вальтер79
1650137089
для рубина ничья как победа тормознули лидера немного ))))))))
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