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Кубок Англии. «Ливерпуль» победил на «Уэмбли» «Манчестер Сити» и вышел в финал, у Мане дубль

«Ливерпуль» в полуфинале Кубка Англии переиграл «Манчестер Сити». Команда Юргена Клоппа все голы забила в первом тайме. Дубль у Садио Мане.

В финале «Ливерпуль» встретится либо с «Кристал Пэлас», либо с «Челси».

«Манчестер Сити» прервал 10-матчевую серию без поражений. «Ливерпуль» не уступает восемь встреч подряд.

«Ливерпуль» победил манчестерцев впервые за пять матчей.

Англия. Кубок. 1/2 финала

Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Конате, 9; 0:2 – Мане, 17; 0:3 – Мане, 45; 1:3 – Грилиш, 47; 2:3 – Cилвa, 90+1.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1339

    Sedoi_Goblin 30 минут назад

    Ай,Мане,Мане! Кучерявенький!))) С победой,Ливерпульские!!))

    1
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    Рейтинг: +6997

    vladik12 1 час назад

    У "Ман Сити" было всего 2 полных дня после мясорубки с "Атлетико". Так что не мудрено.

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    Рейтинг: +16464

    Garrincha58 > vladik12 59 минут назад

    там два состава звёзд разного калибра нечего сваливать на усталость в АПЛ все так играют

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    Рейтинг: +1608

    Maxi_7 > vladik12 47 минут назад

    Они с Атлетико пешком ходили, силы экономили, еле ноги унесли из Мадрида ради этого...
    Пеп наказан, будет знать как полудубль выставлять на такие матчи.

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