Кубок Англии. «Ливерпуль» победил на «Уэмбли» «Манчестер Сити» и вышел в финал, у Мане дубль

«Ливерпуль» в полуфинале Кубка Англии переиграл «Манчестер Сити». Команда Юргена Клоппа все голы забила в первом тайме. Дубль у Садио Мане.
В финале «Ливерпуль» встретится либо с «Кристал Пэлас», либо с «Челси».
«Манчестер Сити» прервал 10-матчевую серию без поражений. «Ливерпуль» не уступает восемь встреч подряд.
«Ливерпуль» победил манчестерцев впервые за пять матчей.
Англия. Кубок. 1/2 финала
Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Конате, 9; 0:2 – Мане, 17; 0:3 – Мане, 45; 1:3 – Грилиш, 47; 2:3 – Cилвa, 90+1.
Источник: Бомбардир.ру