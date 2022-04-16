Кубок Англии. «Ливерпуль» победил на «Уэмбли» «Манчестер Сити» и вышел в финал, у Мане дубль

«Ливерпуль» в полуфинале Кубка Англии переиграл «Манчестер Сити». Команда Юргена Клоппа все голы забила в первом тайме. Дубль у Садио Мане.

В финале «Ливерпуль» встретится либо с «Кристал Пэлас», либо с «Челси».

«Манчестер Сити» прервал 10-матчевую серию без поражений. «Ливерпуль» не уступает восемь встреч подряд.

«Ливерпуль» победил манчестерцев впервые за пять матчей.

Англия. Кубок. 1/2 финала

Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Конате, 9; 0:2 – Мане, 17; 0:3 – Мане, 45; 1:3 – Грилиш, 47; 2:3 – Cилвa, 90+1.

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