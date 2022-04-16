Брат Азара: «Эден не уйдет из «Реала», пока не докажет, что он лучший игрок команды»

Нападающий «Серкль Брюгге» Килиан Азар высказался о будущем своего брата Эдена в «Реале».

«Эден не уйдет из «Реала», пока не докажет, что он там сильнейший. Он доказывал это в каждом клубе, за который играл.

Не думаю, что он собирается менять команду. Хотя ситуация может измениться, если президент клуба захочет, чтобы Эден ушел.

Но могу заверить, что Эден сделает все, чтобы доказать, что он лучший игрок «Реала», – сказал Азар-младший.