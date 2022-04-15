Игроки «Динамо» посетили Третьяковку. Клуб сотрудничает с галереей

Несколько футболистов «Динамо» побывали в московской Третьяковской галерее. Речь идет о Сабе Сазонове, Игоре Лещуке, Арсене Захаряне.
«В рамках сотрудничества с нашим клубом Третьяковская Галерея приняла участие в проекте «99 лет «Динамо» в культуре и искусстве». Специально для наших игроков сотрудники музея провели экскурсию по выставке художников ХХ века», – написало «Динамо».
- Динамовскому клубу в этом году 99 лет.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
- Сегодня «Динамо» победило «Ахмат» (2:0).
Источник: ютуб-канал «Динамо»