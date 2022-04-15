Кофрие – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Обидно, что все закончилось не на футбольном поле»

Не просто обидно, а Спартак скорей всего и немцев прошёл бы... жаль , что не дали доиграть... очень жаль... в кои веки Спартак снова блеснул в еврокубках ...
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своем отношении к исключению команды из 1/8 финала Лиги Европы.
– Что касается футбола, то, конечно, исключение «Спартака» из Лиги Европы очень огорчило.
Мы здорово показали себя в групповом турнире, где заняли первое место, всю зиму предвкушали плей-офф...
Обидно, что все закончилось вот так – даже не на футбольном поле.
– Матчи с «Наполи», «Лестером» и «Легией» будешь вспоминать всю жизнь?
– Особенно последнюю игру в Варшаве! Этот пенальти на восьмой компенсированной минуте, мысли о том, что можем лишиться даже второго места, и чудесное спасение Селихова. Такие эмоции точно не забыть никогда!
- УЕФА дисквалифицировал на неопределенный срок все российские клубы и сборные.
- Соперником «Спартака» по 1/8 финала ЛЕ должен был стать «РБ Лейпциг».