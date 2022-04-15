Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Слуцкий: «Спартак» доминировал во всех матчах 2022 года»

15 апреля 2022, 15:27
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался в преддверии игры 25-го тура РПЛ против «Спартака».

«Спартак» зимой сменил тренера. Насколько этот «Спартак» отличается от того, с которым играли летом?

– Сейчас все настолько много и часто меняется, что смена тренера, которая произошла в межсезонье... У нас в межсезонье уже команда, можно сказать, поменялась. Эти команды разные.

Сейчас «Спартак» по людям очень укомплектованная команда. Даже в матчах, которые заканчивались не в пользу «Спартака», они доминировали. На мой взгляд, они доминировали во всех встречах в этом году.

– Как проходит подготовка к игре?

– Учитывая, что мы в новых обстоятельствах, очень много работаем над тактикой. Пытаемся наиграть какие-то связи в этом варианте состава.

У нас много теоретических занятий – то есть по существу ускоренная предсезонка внутри сезона.

– В чем, по-вашему, заключается главный шанс «Рубина» в этом матче?

– Вряд ли мы сможем поразить поставленной игрой в атаке, стабильными позиционными атаками, россыпью бесконечных моментов.

Поэтому нам нужно будет реализовывать шансы, которые у нас возникают практически в каждой игре, и минимизировать ошибки в обороне.

  • «Спартак» примет «Рубин» в субботу.
  • Начало – в 19:00 мск.
  • «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ, «Рубин» – 12-е.
  • В матче первого круга казанцы победили со счетом 1:0.

Еще по теме:
Самошников: «Нельзя говорить, что «Спартак» – средняя команда» 6
«Стена дыма. Дышать невозможно, бычки кругом». Журавель пожаловался на состояние туалетов на стадионе «Спартака» 15
Губерниев – о телеграм-перепалке «Спартака» и «Рубина»: «Милые бранятся – только тешатся!» 1
Источник: сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1650026801
Доминировал, доминировал, но не додоминировал ((( , ну а если серьезно, то я со Слуцким согласен - провала то не было и смотрелись не плохо , а порой и лучше соперников, да вот результат ... Там нелепый гол, там временный расслабон, там просто не пофартило, а там и явные ошибки судейства ... Но так бывает и надеюсь, что черная полоса позади !!! Будет праздник и на нашей улице !!!
Ответить
zigbert
1650099998
В первой игре в Казани Спартаку действительно не повезло. Спартак имел преимущество да еще отменили гол Жиго.
Ответить
Главные новости
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
1
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:53
30
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
Вчера, 14:45
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+