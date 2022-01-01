Слуцкий: «Спартак» доминировал во всех матчах 2022 года»

Ну вот видно, что адекватный человек... И вообще, любой нормальный человек видит, что Спартак действительно не так уж и плох... просто есть некоторые причины (из за того же судейства, например), почему ему не удается в каждом матче набирать очки... А так Спартак вполне неплохо выглядит... блистательное выступление в еврокубках тому подтверждение (жаль , что доиграть не дали... думаю немцев Спартак тоже прошёл бы)...
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался в преддверии игры 25-го тура РПЛ против «Спартака».
– «Спартак» зимой сменил тренера. Насколько этот «Спартак» отличается от того, с которым играли летом?
– Сейчас все настолько много и часто меняется, что смена тренера, которая произошла в межсезонье... У нас в межсезонье уже команда, можно сказать, поменялась. Эти команды разные.
Сейчас «Спартак» по людям очень укомплектованная команда. Даже в матчах, которые заканчивались не в пользу «Спартака», они доминировали. На мой взгляд, они доминировали во всех встречах в этом году.
– Как проходит подготовка к игре?
– Учитывая, что мы в новых обстоятельствах, очень много работаем над тактикой. Пытаемся наиграть какие-то связи в этом варианте состава.
У нас много теоретических занятий – то есть по существу ускоренная предсезонка внутри сезона.
– В чем, по-вашему, заключается главный шанс «Рубина» в этом матче?
– Вряд ли мы сможем поразить поставленной игрой в атаке, стабильными позиционными атаками, россыпью бесконечных моментов.
Поэтому нам нужно будет реализовывать шансы, которые у нас возникают практически в каждой игре, и минимизировать ошибки в обороне.
- «Спартак» примет «Рубин» в субботу.
- Начало – в 19:00 мск.
- «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ, «Рубин» – 12-е.
- В матче первого круга казанцы победили со счетом 1:0.