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Слуцкий: «Спартак» доминировал во всех матчах 2022 года»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался в преддверии игры 25-го тура РПЛ против «Спартака».

«Спартак» зимой сменил тренера. Насколько этот «Спартак» отличается от того, с которым играли летом?

– Сейчас все настолько много и часто меняется, что смена тренера, которая произошла в межсезонье... У нас в межсезонье уже команда, можно сказать, поменялась. Эти команды разные.

Сейчас «Спартак» по людям очень укомплектованная команда. Даже в матчах, которые заканчивались не в пользу «Спартака», они доминировали. На мой взгляд, они доминировали во всех встречах в этом году.

– Как проходит подготовка к игре?

– Учитывая, что мы в новых обстоятельствах, очень много работаем над тактикой. Пытаемся наиграть какие-то связи в этом варианте состава.

У нас много теоретических занятий – то есть по существу ускоренная предсезонка внутри сезона.

– В чем, по-вашему, заключается главный шанс «Рубина» в этом матче?

– Вряд ли мы сможем поразить поставленной игрой в атаке, стабильными позиционными атаками, россыпью бесконечных моментов.

Поэтому нам нужно будет реализовывать шансы, которые у нас возникают практически в каждой игре, и минимизировать ошибки в обороне.

  • «Спартак» примет «Рубин» в субботу.
  • Начало – в 19:00 мск.
  • «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ, «Рубин» – 12-е.
  • В матче первого круга казанцы победили со счетом 1:0.

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Источник: сайт «Рубина»

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Сегодня, 15:27
Комментарии4
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    Рейтинг: +103

    rzfxgsk 43 минуты назад

    Ну вот видно, что адекватный человек... И вообще, любой нормальный человек видит, что Спартак действительно не так уж и плох... просто есть некоторые причины (из за того же судейства, например), почему ему не удается в каждом матче набирать очки... А так Спартак вполне неплохо выглядит... блистательное выступление в еврокубках тому подтверждение (жаль , что доиграть не дали... думаю немцев Спартак тоже прошёл бы)...

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    Рейтинг: +16790

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    Доминировал, доминировал, но не додоминировал ((( , ну а если серьезно, то я со Слуцким согласен - провала то не было и смотрелись не плохо , а порой и лучше соперников, да вот результат ... Там нелепый гол, там временный расслабон, там просто не пофартило, а там и явные ошибки судейства ... Но так бывает и надеюсь, что черная полоса позади !!! Будет праздник и на нашей улице !!!

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    Рейтинг: +103

    rzfxgsk > Persona_non_Grata 42 минуты назад

    обязательно будет!

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    Рейтинг: +1858

    DMитрий > Persona_non_Grata 27 минут назад

    Вот также писался сценарий к мульту "Падал прошлогодний снег".

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