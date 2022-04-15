Слуцкий: «Спартак» доминировал во всех матчах 2022 года»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался в преддверии игры 25-го тура РПЛ против «Спартака».

– «Спартак» зимой сменил тренера. Насколько этот «Спартак» отличается от того, с которым играли летом?

– Сейчас все настолько много и часто меняется, что смена тренера, которая произошла в межсезонье... У нас в межсезонье уже команда, можно сказать, поменялась. Эти команды разные.

Сейчас «Спартак» по людям очень укомплектованная команда. Даже в матчах, которые заканчивались не в пользу «Спартака», они доминировали. На мой взгляд, они доминировали во всех встречах в этом году.

– Как проходит подготовка к игре?

– Учитывая, что мы в новых обстоятельствах, очень много работаем над тактикой. Пытаемся наиграть какие-то связи в этом варианте состава.

У нас много теоретических занятий – то есть по существу ускоренная предсезонка внутри сезона.

– В чем, по-вашему, заключается главный шанс «Рубина» в этом матче?

– Вряд ли мы сможем поразить поставленной игрой в атаке, стабильными позиционными атаками, россыпью бесконечных моментов.

Поэтому нам нужно будет реализовывать шансы, которые у нас возникают практически в каждой игре, и минимизировать ошибки в обороне.