Мелкадзе: «Особые» отношения «Сочи» и «Зенита»? Это смешно, мы забрали у них четыре очка»

Нападающий Георгий Мелкадзе высказался о взаимоотношениях «Сочи» и «Зенита».
— Недавно «Сочи» отобрал очки у «Зенита». Этот матч был для тебя принципиальным, учитывая спартаковское прошлое?
— В любой команде матч против «Зенита» принципиальный. Это чемпион нашей страны! Но в «Спартаке», конечно, принципиальность таких матчей ощущается больше.
— Разговоры про «особые» отношения «Сочи» и «Зенита» имеют под собой основание?
— Это даже смешно обсуждать! Мы их обыграли на выезде, дома сыграли вничью. Получается, что забрали четыре очка. Если бы были какие-то «особые» отношения, то разве такое случилось бы?
— Все равно есть те, кто считает иначе.
— Такие люди всегда будут. На них не стоит обращать внимание.
Источник: «Спорт-Экспресс»