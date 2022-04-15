Мелкадзе: «Особые» отношения «Сочи» и «Зенита»? Это смешно, мы забрали у них четыре очка»

Нападающий Георгий Мелкадзе высказался о взаимоотношениях «Сочи» и «Зенита».

— Недавно «Сочи» отобрал очки у «Зенита». Этот матч был для тебя принципиальным, учитывая спартаковское прошлое?

— В любой команде матч против «Зенита» принципиальный. Это чемпион нашей страны! Но в «Спартаке», конечно, принципиальность таких матчей ощущается больше.

— Разговоры про «особые» отношения «Сочи» и «Зенита» имеют под собой основание?

— Это даже смешно обсуждать! Мы их обыграли на выезде, дома сыграли вничью. Получается, что забрали четыре очка. Если бы были какие-то «особые» отношения, то разве такое случилось бы?

— Все равно есть те, кто считает иначе.

— Такие люди всегда будут. На них не стоит обращать внимание.