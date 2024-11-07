Лепсая – о прекращении легионерского статуса у Дугласа Сантоса: «Менять правила по ходу игры – не комильфо»

Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая отреагировал на натурализацию защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. Теперь он не легионер.

«Не кажется ли вам, что утрата статуса легионера Дугласом была бы логичной с начала нового сезона, а не походу текущего?! Менять правила после начала игры – не комильфо», – написал Лепсая.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.

Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.

Дуглас в клубе с лета 2019 года.

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