Лепсая – о прекращении легионерского статуса у Дугласа Сантоса: «Менять правила по ходу игры – не комильфо»

Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая отреагировал на натурализацию защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. Теперь он не легионер.
«Не кажется ли вам, что утрата статуса легионера Дугласом была бы логичной с начала нового сезона, а не походу текущего?! Менять правила после начала игры – не комильфо», – написал Лепсая.
- Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.
- Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.
- Дуглас в клубе с лета 2019 года.
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