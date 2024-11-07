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    • Лепсая – о прекращении легионерского статуса у Дугласа Сантоса: «Менять правила по ходу игры – не комильфо»

    Лепсая – о прекращении легионерского статуса у Дугласа Сантоса: «Менять правила по ходу игры – не комильфо»

    Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая отреагировал на натурализацию защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. Теперь он не легионер.

    «Не кажется ли вам, что утрата статуса легионера Дугласом была бы логичной с начала нового сезона, а не походу текущего?! Менять правила после начала игры – не комильфо», – написал Лепсая.

    • Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.
    • Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.
    • Дуглас в клубе с лета 2019 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Тимура Лепсая

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    07.11.2024 18:48
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    Комментарии (2)
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    Айболид
    1730995203
    Ага , где то я это уже слышал подобное . "От лица общественности я прошу Вас повременить с разводом до конца квартала. Понятно? А потом разводитесь, сколько Вашей душе угодно." (с)
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    1731003116
    Особое животное в нашем скотном дворе.
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